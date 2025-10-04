▲ Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros borradores conmemoran el 250 aniversario de EU, publicó Brandon Beach. Foto Imagen de la red social X

Afp

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 19

Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando crear una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, informaron las autoridades el viernes.

En una publicación en redes sociales –que fue retuiteada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent–, el responsable de la casa de la moneda estadounidense, Brandon Beach, compartió los primeros borradores.

Beach publicó los primeros borradores del diseño en X y agregó que “esperaba compartir más”, una vez que concluya el cierre parcial del gobierno federal.