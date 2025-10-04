Economía
El Tesoro acuñará una moneda con la cara de Trump
Foto
▲ Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros borradores conmemoran el 250 aniversario de EU, publicó Brandon Beach.Foto Imagen de la red social X
 
Periódico La Jornada
Sábado 4 de octubre de 2025, p. 19

Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando crear una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, informaron las autoridades el viernes.

En una publicación en redes sociales –que fue retuiteada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent–, el responsable de la casa de la moneda estadounidense, Brandon Beach, compartió los primeros borradores.

Beach publicó los primeros borradores del diseño en X y agregó que “esperaba compartir más”, una vez que concluya el cierre parcial del gobierno federal.

La propuesta llega después de que el Congreso aprobara en 2020 una legislación, firmada por Trump durante su primera administración, que permite al Tesoro emitir monedas de un dólar con diseños emblemáticos con motivo del aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Puede acuñar estas monedas para emitirse durante un periodo de un año a partir de enero de 2026.

El diseño preliminar tiene la efigie de Trump en una cara, mientras que la otra muestra al presidente con el puño cerrado y una bandera detrás. Las palabras “lucha, lucha, lucha” también aparecen sobre la imagen de Trump con el puño en alto.

