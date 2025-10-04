E

n Querétaro, México, el gobierno estatal y federal parecen haber respondido esa pregunta: el agua es primero para las grandes tecnológicas, como Amazon, Microsoft Google y ahora CloudHQ. Después de que otras megaindustrias como la aeroespacial y automovilística han ido agotando los pozos de agua subterránea y acuíferos de la región, lo que queda lo dispondrán las titánides tecnológicas globales. Las mismas que controlan más de dos tercios de las nubes informáticas donde va a parar la gran mayoría de la información digital de las personas, instituciones educativas, de salud, gestión gubernamental y otras. Gran base para sus negocios, que incluyen el apoyo al genocidio en Palestina y el desarrollo de sistemas extremos de vigilancia de la población (https://shorturl.at/nGItb).

En el último año, tres de las mayores tecnológicas globales, Amazon Web Services (AWS), Google y ahora CloudHq, han anunciado que se establecerán en esa ciudad, sumándose a previas inversiones mil millonarias de éstas y otras como Microsoft Azure. Instalan centros de datos a hiperescala, dimensión que requieren los nuevos sistemas de inteligencia artificial (https://shorturl.at/Y8HfG).

Los centros de datos son la base física de las nubes de computación y del tráfico digital. La hiperescala implica miles de computadoras conectadas, que demandan inmensos volúmenes de energía constante y de agua para enfriar el calor que producen. También son generadores de ruido permanente, tres factores que prácticamente en todo en el mundo han sido desarrollados sin consulta y a despecho del bienestar y el acceso de las poblaciones locales e indígenas.

En Querétaro, como sucede en otras ciudades de países de América Latina que alojan grandes centros de datos como Brasil y Chile, las Big Tech reciben numerosas prebendas: excención de impuestos, tierras regaladas o subsidiadas, muy favorables condiciones de acceso a agua limpia y energía, ausencia o escasa regulación y control. Apenas tienen que cumplir con algunos documentos formales, como manifiesto de impacto ambiental a los que no se les hace seguimiento ni fiscalización. Así, las empresas más ricas del globo reciben abundantes subsidios ambientales y del erario.

Sin embargo, crecen cada mes las evidencias y los reportes –incluyendo de la ONU– que muestran que los centros de datos son voraces consumidores de agua limpia y de energía. Es el sector industrial que más rápidamente crece a nivel global en porcentaje de demanda energética. Hasta 2022, los centros de datos de todo el mundo consumían más energía que países enteros de alto consumo como Francia (octavo en lista de consumo global). Se estima que en 2026 habrán duplicado tanto su demanda energética como la de agua. En 2020, la industria digital emitía entre 1.53 y 3.2 por ciento de las emisiones de gases GEI que causan el cambio climático, superando a las emisiones de todo el transporte marítimo o la aviación internacional. Al ritmo vertiginoso de crecimiento de esa industria, ya han superado esos porcentajes con creces (https://shorturl.at/Hzlhg).