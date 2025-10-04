Alejandro Alegría

La inversión fija bruta –que se refiere al gasto de las empresas en maquinaria, equipo de transporte y construcción– avanzó 1.6 por ciento en julio frente a junio, mientras el consumo privado retrocedió 0.4 por ciento mensual, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) del séptimo mes observó una recuperación después de que en junio descendió 1.3 por ciento mensual. El mejor dinamismo se explica por el aumento de 4.9 por ciento en la compra de maquinaria y equipo.

El subcomponente de maquinaria y equipo de transporte importado observó un avance de 5.9 por ciento en julio frente al sexto mes de 2025.

Si bien la construcción se colocó el año pasado como el principal motor de la inversión, este componente retrocedió 1.3 por ciento, con lo que sumó dos caídas consecutivas. El subsector no residencial observó un descenso de 1.9 por ciento en el séptimo mes respecto a junio.

En su variación anual, la inversión fija bruta se desplomó 7.2 por ciento, pues sus dos principales componentes observaron retrocesos.

La construcción se contrajo 7.5 por ciento frente a julio de 2024, debido al acentuado descenso de 17.6 por ciento en el subcomponente no residencial. La maquinaria y equipo observaron un retroceso de 5.9 por ciento, sobre todo por la parte nacional, que cayó 11.4 por ciento a tasa anual. La maquinaria y equipo de transporte importado descendió 1.5 por ciento.

Nuevo tropiezo

En tanto, el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del país, que muestra la evolución de la adquisición de bienes y servicios por parte de los hogares, cayó 0.3 por ciento mensual en julio, a pesar de que en junio se recuperó 0.9 por ciento.