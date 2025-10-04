Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 18

Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, presentó una oferta vinculante para adquirir hasta 100 por ciento de Grupo Financiero Banamex, propiedad del estadunidense Citi. El anuncio del consorcio minero y de transportes ocurrió nueve días después de que otro empresario, Fernando Chico Pardo –propietario del Grupo Aeroportuario del Sureste– anunció un acuerdo para comprar una cuarta parte de la misma institución.

Poco después del anuncio del Grupo México, Banamex señaló en un breve comunicado que “hasta ahora” no había recibido la propuesta del consorcio de Germán Larrea.

“Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado. Hasta ahora, no hemos recibido una oferta. Si Grupo México presenta una, por supuesto la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta”, expresó Banamex.

El proceso de venta de Banamex inició el 11 de enero de 2022, cuando Citi dio a conocer que se retiraría de los negocios de banca de menudeo y de empresas, en consonancia con estrategias similares adoptadas en otros países.

La venta, la cual desde un inicio Banamex anunció que sería mediante una oferta pública de las acciones, prácticamente se frenó en 2023. Hasta ese entonces, uno de los postores era el propio Germán Larrea. En mayo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera que el gobierno federal estaba interesado en la compra del banco.

En un comunicado enviado ayer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México detalló que su propuesta de adquisición del 100 por ciento sería bajo los parámetros de un múltiplo de 0.85 por valor libro para 25 por ciento y para 75 por ciento restante un múltiplo de 0.80 valor libro.

El conglomerado calificó su oferta como “más atractiva” para Citi, pues se trata de la adquisición total de la institución bancaria y estaría administrado por un grupo mayoritariamente mexicano.

También ofreció como opción que Fernando Chico Pardo y su familia mantengan su inversión de 25 por ciento, pero Grupo México adquiriría 75 por ciento a un múltiplo de 0.80 veces valor libro y respetaría sus derechos minoritarios.