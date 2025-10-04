De la Redacción

Sábado 4 de octubre de 2025

Pachuca abrió el telón de la fecha 12 de la Liga Mx con una victoria al imponerse 1-0 a Necaxa en el estadio Victoria, con un gol del colombiano Luis Quiñones (34).

Con el resultado, los Tuzos llegaron al sexto lugar y suman dos partidos sin perder en forma consecutiva.

El técnico argentino de los Rayos, Fernando Gago, quien suma ya siete derrotas en la campaña, fue despedido entre silbidos de aficionados necaxistas que pidieron su salida.