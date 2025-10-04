Deportes
Al cierre
Pachuca, Atlas y Mazatlán suman triunfos en Liga Mx
 
Periódico La Jornada
Sábado 4 de octubre de 2025, p. a31

Pachuca abrió el telón de la fecha 12 de la Liga Mx con una victoria al imponerse 1-0 a Necaxa en el estadio Victoria, con un gol del colombiano Luis Quiñones (34).

Con el resultado, los Tuzos llegaron al sexto lugar y suman dos partidos sin perder en forma consecutiva.

El técnico argentino de los Rayos, Fernando Gago, quien suma ya siete derrotas en la campaña, fue despedido entre silbidos de aficionados necaxistas que pidieron su salida.

Más tarde, en el Jalisco, Atlas remontó ante Bravos de Juárez y se llevó el triunfo por 3-1

Óscar Estupiñán adelantó a los fronterizos (3), pero Uros Durdevic (31), Diego González (33) y Paulo Ramírez Barboza (64) dieron vuelta al marcador.

Finalmente, el Atlético de San Luis cayó de visita 2-1 frente al Mazatlán FC con anotaciones de Jordan Sierra (52) y Bryan Colula (90+6). El francés Sébastien Salles-Lamonge marcó por los potosinos (18).

