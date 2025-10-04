Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. a11

Veracruz, Ver., Dos de los equipos mexicanos que participan en el Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025 fueron eliminados luego de perder sus respectivos juegos ante rivales extranjeros en las canchas de la costa de Boca del Río.

El equipo femenil conformado por Angélica Torres y Jimena Ramírez fue derrotado en sus dos encuentros, el primero contra las australianas Taliqua Clancy y Jana Milutinovic por 21-18, y el segundo con resultado de 21-17 en favor de Katerina Pavelkova y Anna Pavelková, de República Checa.

Por su parte, Miguel Sarabia y Jorman Osuna sucumbieron ante la dupla conformada por Rubén Penninga y Mattew Immers, de los Países Bajos, y posteriormen-te frente Alex Horst y Moritz Pristauz, de Austria.