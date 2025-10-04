Sábado 4 de octubre de 2025, p. a11
Veracruz, Ver., Dos de los equipos mexicanos que participan en el Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge Veracruz 2025 fueron eliminados luego de perder sus respectivos juegos ante rivales extranjeros en las canchas de la costa de Boca del Río.
El equipo femenil conformado por Angélica Torres y Jimena Ramírez fue derrotado en sus dos encuentros, el primero contra las australianas Taliqua Clancy y Jana Milutinovic por 21-18, y el segundo con resultado de 21-17 en favor de Katerina Pavelkova y Anna Pavelková, de República Checa.
Por su parte, Miguel Sarabia y Jorman Osuna sucumbieron ante la dupla conformada por Rubén Penninga y Mattew Immers, de los Países Bajos, y posteriormen-te frente Alex Horst y Moritz Pristauz, de Austria.
La dupla varonil integrada por Carlos Ayala y Antonio Vargas ganó sus partidos ante los suizos Michael Breer y Jonathan Flückiger, los canadienses Samuel Schachter y Jonathan Picket y a los españoles Alejandro Huerta y Adrián Gavira. Ahora esperan a sus contendientes con los que se enfrentarán hoy.
El gobierno de Veracruz ha calificado el torneo de todo un éxito y aseguró que se ha logrado una ocupación hotelera de casi 100 por ciento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
El secretario de Turismo, Igor Rojí López, destacó la gran respuesta del público, que ha mostrado un notable interés por presenciar a las 32 mejores selecciones de voleibol de playa del mundo, tanto en la rama femenil como en la varonil.