Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. a11

La Casa Blanca aseguró que, por ahora, no existen planes de realizar redadas migratorias en el Supertazón número 60 de la NFL que se celebrará en febrero del próximo año, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo.

“Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento”, indicó la portavoz de la residencia presidencial de Estados Unidos, Karoline Leavitt, ayer en conferencia de prensa.

No obstante, dejó en claro que el gobierno de ese país, encabezado por Donald Trump, continuará con la detención de migrantes indocumentados. “Siempre se arrestará y deportará a los migrantes ilegales cuando los encontremos”, subrayó.

Asimismo, la funcionaria se rehusó a opinar sobre la actuación del puertorriqueño en el siguiente Supertazón, el cual se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, tema que ha generado diversas críticas, sobre todo, por parte de personas afines a Trump.

“Sé que hay muchos en esta sala que están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente sobre Bad Bunny, en el espectáculo de medio tiempo, así que no me adelantaré a él”, dijo.

El pasado miércoles, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría realizar redadas migratorias en el Supertazón de 2026 tras darse a conocer que el cantante boricua encabezará el show del entretiempo.