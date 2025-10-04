Sábado 4 de octubre de 2025, p. a11
La Casa Blanca aseguró que, por ahora, no existen planes de realizar redadas migratorias en el Supertazón número 60 de la NFL que se celebrará en febrero del próximo año, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo.
“Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento”, indicó la portavoz de la residencia presidencial de Estados Unidos, Karoline Leavitt, ayer en conferencia de prensa.
No obstante, dejó en claro que el gobierno de ese país, encabezado por Donald Trump, continuará con la detención de migrantes indocumentados. “Siempre se arrestará y deportará a los migrantes ilegales cuando los encontremos”, subrayó.
Asimismo, la funcionaria se rehusó a opinar sobre la actuación del puertorriqueño en el siguiente Supertazón, el cual se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, tema que ha generado diversas críticas, sobre todo, por parte de personas afines a Trump.
“Sé que hay muchos en esta sala que están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente sobre Bad Bunny, en el espectáculo de medio tiempo, así que no me adelantaré a él”, dijo.
El pasado miércoles, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría realizar redadas migratorias en el Supertazón de 2026 tras darse a conocer que el cantante boricua encabezará el show del entretiempo.
“No hay lugar seguro para quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Supertazón ni en ningún otro lugar”, comentó el funcionario. “Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos”, añadió en un pódcast con el influencer conservador Benny Johnson.
Asimismo, el ex jefe de la campaña presidencial de Trump de 2016 consideró que “es realmen-te vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos.
“Si hay migrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a aplicar la ley en todas partes, porque vamos a garantizar la seguridad de los estadunidenses”.
Por su parte, Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo, declaró recientemente que su gira mundial no pasaría por Estados Unidos debido al riesgo de redadas migratorias durante sus conciertos.
Con Información De Afp