Todo depende de nosotros: Arce
Sábado 4 de octubre de 2025, p. a11
Las dudas acerca de lo que México puede conseguir en la Copa Mundial Sub-20, torneo al que regresó por primera vez desde la edición de 2019, rodean el tercer y último partido de la fase de grupos, contra Marruecos, en el que está en juego el pase a octavos de final. Con los empates ante Brasil (2-2) y España (2-2), ubicados con un punto menos y también rivales en el estadio Nacional de Santiago, la selección que dirige Eduardo Arce depen-de sólo de una victoria. Cualquier otro marcador que no sea una derrota lo dejará sujeto al resultado de los mejores terceros lugares, sitio en el que por ahora permanecen Egipto, Corea del Sur, Cuba, Sudáfrica y Nigeria.
Arce practica el mismo discurso con el que alentó a sus jugadores para explicar los motivos de su confianza. Piensa que en un Mundial no existen los favoritos. “Marruecos ha demostrado que eso sólo son etiquetas”, afirma al recordar los triunfos de los africanos sobre la Roja (2-0) y la Verdeamarela (2-1), históricos aspirantes a ganar torneos de la FIFA con límite de edad.
“Conocemos su nivel, sabemos que todo depende de nosotros. Seguiremos mostrando coraje, voluntad y lucha, sólo pido que no dejen de creer.”
Según el formato de competencia de la Copa Sub-20, los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares de los seis sectores avanzan a la siguiente ronda. Ganar le garantiza a México no depender de nadie. Un empate, combinado con el triunfo de Brasil o España, que pueden alcanzar has-ta cuatro puntos, dejará al equi-po tricolor a la espera de otros resultados para definir si entra en la categoría de los mejores terceros. Si pierde está prácticamente eliminado, dado que puede caer hasta el último sitio del grupo con un empate entre brasileños y españoles.
“Vamos contra la sorpresa del grupo. Hemos visto a Marruecos y es un rival que juega muy bien, intenso, contundente. Debemos asegurarnos de estar posiciona-dos para evitar sus contragolpes”, analiza el mediocampista regiomontano César Garza, actualmente en el Dundee escocés. “A los aficionados les digo que confíen, nos han apoyado desde el inicio del torneo y ahora esperamos darles una alegría”.
Durante el cierre de la preparación del Tricolor, el ex delantero chileno del Monterrey, Humberto Chupete Suazo, compartió su experiencia con cuerpo técnico y jugadores horas antes de este encuentro crucial de la primera ronda.
“Seguimos sin ser potencia, hay que aceptarlo. Pero, desde esa aceptación, lo único que nos queda es trabajar. Tal vez estamos dos escalones abajo, los cuales se pueden emparejar muchísimo. Lo hemos visto en este Mundial, no sólo con nosotros, sino con otros países”, resaltó Arce sobre el presente de la categoría Sub-20 y la realidad que enfrentan en Chile.
Al igual que Marruecos, otros combinados nacionales como Argentina y Estados Unidos se perfilan para cerrar como líderes de su sector. Ayer, Ucrania lo hizo al derrotar 2-1 a Paraguay al igual que Japón, cuya goleada 3-0 frente a Nueva Zelanda le sirvió para mantenerse invicto con un pleno de victorias. La anfitriona Chile cayó 2-1 ante Egipto, aunque se mantuvo en el segundo lugar, mientras Corea del Sur derrotó 2-1 a Panamá en un duelo de participantes ya eliminados. En cuanto al resto de la jornada de hoy, Argentina enfrentará a Italia, Cuba se medirá a Australia y Brasil se verá con España.