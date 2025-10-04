Alberto Aceves

Las dudas acerca de lo que México puede conseguir en la Copa Mundial Sub-20, torneo al que regresó por primera vez desde la edición de 2019, rodean el tercer y último partido de la fase de grupos, contra Marruecos, en el que está en juego el pase a octavos de final. Con los empates ante Brasil (2-2) y España (2-2), ubicados con un punto menos y también rivales en el estadio Nacional de Santiago, la selección que dirige Eduardo Arce depen-de sólo de una victoria. Cualquier otro marcador que no sea una derrota lo dejará sujeto al resultado de los mejores terceros lugares, sitio en el que por ahora permanecen Egipto, Corea del Sur, Cuba, Sudáfrica y Nigeria.

Arce practica el mismo discurso con el que alentó a sus jugadores para explicar los motivos de su confianza. Piensa que en un Mundial no existen los favoritos. “Marruecos ha demostrado que eso sólo son etiquetas”, afirma al recordar los triunfos de los africanos sobre la Roja (2-0) y la Verdeamarela (2-1), históricos aspirantes a ganar torneos de la FIFA con límite de edad.

“Conocemos su nivel, sabemos que todo depende de nosotros. Seguiremos mostrando coraje, voluntad y lucha, sólo pido que no dejen de creer.”

Según el formato de competencia de la Copa Sub-20, los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares de los seis sectores avanzan a la siguiente ronda. Ganar le garantiza a México no depender de nadie. Un empate, combinado con el triunfo de Brasil o España, que pueden alcanzar has-ta cuatro puntos, dejará al equi-po tricolor a la espera de otros resultados para definir si entra en la categoría de los mejores terceros. Si pierde está prácticamente eliminado, dado que puede caer hasta el último sitio del grupo con un empate entre brasileños y españoles.