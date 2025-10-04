Sábado 4 de octubre de 2025, p. a10
Singapur. El líder del Mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri (McLaren), logró ayer el mejor tiempo en la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Singapur, la carrera 18 (de 24) de la temporada, realizada en el circuito urbano de Marina Bay y la cual estuvo marcada por dos accidentes, banderas rojas y un extraño choque en el pit lane entre Charles Leclerc y Lando Norris.
En la noche local, el australiano superó al francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y al vigente cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero.
Mejor tiempo en la primera sesión disputada en un calor tropical, el español Fernando Alonso (Aston Martin) se clasificó cuarto en los ensayos libres 2.
El británico Norris (McLaren), víctima del choque en el pit lane con Leclerc (Ferrari), completó el top-5.
En una falla de coordinación muy poco frecuente, Leclerc impactó con el Mercedes de Norris, ganador el año pasado en Singapur, con ambos coches intentando ingresar en el circuito al mismo tiempo.
Los Ferrari no hicieron mejor que noveno y décimo, con Leclerc delante de su experimentado compañero de equipo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.
Banderas rojas
La segunda hora de entrenamientos libres del día, mucho más animada que la primera, estuvo marcada por la salida de pista del británico George Russell, quien perdió el control de su Mercedes antes de impactar contra un muro a alta velocidad.
El incidente, en el que perdió su alerón delantero, provocó una bandera roja durante unos 10 minutos mientras se limpiaba y aseguraba la pista. El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) también cometió un error tras el reinicio de los entrenamientos, lo que obligó a otra pausa.
El GP de Singapur se disputa de noche para maximizar el número de telespectadores europeos debido a la diferencia horaria, pero también para limitar los efectos del calor sobre los pilotos.
El jueves, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó por primera vez su alerta de altas temperaturas porque se esperan más de 31 grados el domingo por la noche para la carrera.
Ayer, varios pilotos probaron los chalecos y su intrincado sistema de tubos de enfriamiento debajo de sus trajes.