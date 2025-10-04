Afp

Sábado 4 de octubre de 2025, p. a10

Singapur. El líder del Mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri (McLaren), logró ayer el mejor tiempo en la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Singapur, la carrera 18 (de 24) de la temporada, realizada en el circuito urbano de Marina Bay y la cual estuvo marcada por dos accidentes, banderas rojas y un extraño choque en el pit lane entre Charles Leclerc y Lando Norris.

En la noche local, el australiano superó al francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y al vigente cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero.

Mejor tiempo en la primera sesión disputada en un calor tropical, el español Fernando Alonso (Aston Martin) se clasificó cuarto en los ensayos libres 2.

El británico Norris (McLaren), víctima del choque en el pit lane con Leclerc (Ferrari), completó el top-5.

En una falla de coordinación muy poco frecuente, Leclerc impactó con el Mercedes de Norris, ganador el año pasado en Singapur, con ambos coches intentando ingresar en el circuito al mismo tiempo.

Los Ferrari no hicieron mejor que noveno y décimo, con Leclerc delante de su experimentado compañero de equipo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.