Sábado 4 de octubre de 2025, p. a10
La embajada de aficionados de Inglaterra criticó el alto costo de los boletos del Mundial 2026, al considerarlos “asombrosos”, pues la entrada más barata para la final tiene un precio de 2 mil dólares, además de que a esa cifra deben sumar los gastos por viáticos.
“Si los aficionados consiguen una entrada de categoría cuatro desde el primer partido hasta el último, podrían gastar al menos 3 mil 180 dólares. Eso es más del doble de lo que costó Qatar”, indicó en un comunicado Thomas Concannon, presidente del organismo.
Si sumamos los gastos de viaje a América y alojamiento, esta será, por lejos, la Copa del Mundo más cara que hayamos visto jamás para los aficionados que vayan a los partidos”, agregó.
Ante esta situación, instó a la Asociación de Futbol de Inglaterra a tomar acción y trabajar con otros país para presionar a la FIFA con la intención de que “esta Copa del Mundo siga siendo económicamente accesible para los aficionados”.
La FIFA anunció que los boletos del Mundial 2026 tendrían un costo desde 60 dólares (mil 125 pesos) hasta 6 mil 730 (125 mil 984) para los asientos más exclusivos en la final, también indicó que impondría una tarifa dinámica, por lo que el valor de las entradas podría variar de acuerdo con la demanda.
“El modelo de precios adoptado refleja, en general, las prácticas actuales y en desarrollo del mercado en nuestros coanfitriones de grandes actos deportivos y de entretenimiento, incluido el futbol. Nos centramos en garantizar un acceso equitativo a nuestro deporte, tan-to para los aficionados actuales como para los potenciales”, indicó el organismo en un comunicado.
Desde que comenzó el 1º de octubre la venta de tickets, el portal The Athletic reveló que los boletos de 60 dólares eran escasos y sólo daban acceso a juegos de la fase de grupos en la parte superior de los estadios, mientras para la final el costo alcanzaba 4 mil 210 dólares (77 mil 416 pesos). ESPN indicó que la entrada más costosa para el duelo inaugural era de 33 mil 507 pesos.
La FIFA también lanzó en Estados Unidos y Canadá un portal de reventa, en el cual cobrará además una tarifa de 15 por ciento de comisión. En los portales no oficiales de reventa como Stubhub, Viagogo y Seatpick, los precios alcanzaban los 300 mil pesos pa-ra el duelo inaugural del 11 de junio en el estadio Azteca (recién nombrado Banorte).
Inglaterra fue el quinto país con más registros en el sorteo para acceder a la compra de boletos de la Copa del Mundo en la preventa de tarjetahabientes Visa. El ente rector del futbol internacional apuntó que recibieron 4.5 millones de registros de 216 países, siendo los primeros lugares Estados Unidos, México, Canadá y Alemania.