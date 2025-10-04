De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. a10

La embajada de aficionados de Inglaterra criticó el alto costo de los boletos del Mundial 2026, al considerarlos “asombrosos”, pues la entrada más barata para la final tiene un precio de 2 mil dólares, además de que a esa cifra deben sumar los gastos por viáticos.

“Si los aficionados consiguen una entrada de categoría cuatro desde el primer partido hasta el último, podrían gastar al menos 3 mil 180 dólares. Eso es más del doble de lo que costó Qatar”, indicó en un comunicado Thomas Concannon, presidente del organismo.

Si sumamos los gastos de viaje a América y alojamiento, esta será, por lejos, la Copa del Mundo más cara que hayamos visto jamás para los aficionados que vayan a los partidos”, agregó.

Ante esta situación, instó a la Asociación de Futbol de Inglaterra a tomar acción y trabajar con otros país para presionar a la FIFA con la intención de que “esta Copa del Mundo siga siendo económicamente accesible para los aficionados”.

La FIFA anunció que los boletos del Mundial 2026 tendrían un costo desde 60 dólares (mil 125 pesos) hasta 6 mil 730 (125 mil 984) para los asientos más exclusivos en la final, también indicó que impondría una tarifa dinámica, por lo que el valor de las entradas podría variar de acuerdo con la demanda.

“El modelo de precios adoptado refleja, en general, las prácticas actuales y en desarrollo del mercado en nuestros coanfitriones de grandes actos deportivos y de entretenimiento, incluido el futbol. Nos centramos en garantizar un acceso equitativo a nuestro deporte, tan-to para los aficionados actuales como para los potenciales”, indicó el organismo en un comunicado.