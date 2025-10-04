▲ El técnico del Manchester City ha sido uno de los pocos personajes del futbol que ha condenado abiertamente los ataques de Israel. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. a10

En medio de la tibia postura de la FIFA y de manifestaciones en Italia contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, el catalán Pep Guardiola, técnico del Manchester City, lanzó un mensaje de solidaridad a Palestina y convocó a una protesta luego de que la ayuda humanitaria que llevaba la Global Sumud Flotilla fue interceptada por las fuerzas israelíes.

“Sólo la sociedad civil organizada puede salvar a las víctimas y presionar a los gobiernos para que actúen de una vez. El 4 de octubre a las 12 horas, en Jardinets de Gràcia (en Barcelona), inundaremos las calles para exigir el fin del genocidio”, dijo en un video difundido por la Comunitat Palestina de Cataluña.

Guardiola, quien ha ganado tres veces la Champions de Europa y dirigió al Barcelona en su época dorada, ha sido uno de los pocos personajes del futbol que han alzado la voz en repetidas ocasiones en contra de los ataques de Israel en la franja de Gaza, donde la población enfrenta un genocidio y hambruna.

“Seamos claros: no se trata de ideología. No se trata de que yo tenga razón y tú no. Vamos, se trata simplemente de amar la vida. De cuidar al prójimo”, dijo Guardiola al ser nombrado en junio doctor honoris causa por la Universidad de Manchester.

“Es doloroso lo que pasa en Gaza, me duele todo el cuerpo. Quizá pensemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años siendo asesinados por una bomba o en el hospital y pensemos que no es asunto nuestro”, agregó en ese entonces.

La postura abierta y firme de Guardiola contrasta con la de la propia FIFA y la UEFA, que en días pasados postergó una votación para suspender a Israel de las competencias internacionales.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo un llamado el jueves para la paz en Gaza, pero señaló que “el futbol no puede resolver los problemas geopolíticos”.