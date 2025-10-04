Sólo la sociedad organizada puede salvar a las víctimas, afirma
Sábado 4 de octubre de 2025, p. a10
En medio de la tibia postura de la FIFA y de manifestaciones en Italia contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, el catalán Pep Guardiola, técnico del Manchester City, lanzó un mensaje de solidaridad a Palestina y convocó a una protesta luego de que la ayuda humanitaria que llevaba la Global Sumud Flotilla fue interceptada por las fuerzas israelíes.
“Sólo la sociedad civil organizada puede salvar a las víctimas y presionar a los gobiernos para que actúen de una vez. El 4 de octubre a las 12 horas, en Jardinets de Gràcia (en Barcelona), inundaremos las calles para exigir el fin del genocidio”, dijo en un video difundido por la Comunitat Palestina de Cataluña.
Guardiola, quien ha ganado tres veces la Champions de Europa y dirigió al Barcelona en su época dorada, ha sido uno de los pocos personajes del futbol que han alzado la voz en repetidas ocasiones en contra de los ataques de Israel en la franja de Gaza, donde la población enfrenta un genocidio y hambruna.
“Seamos claros: no se trata de ideología. No se trata de que yo tenga razón y tú no. Vamos, se trata simplemente de amar la vida. De cuidar al prójimo”, dijo Guardiola al ser nombrado en junio doctor honoris causa por la Universidad de Manchester.
“Es doloroso lo que pasa en Gaza, me duele todo el cuerpo. Quizá pensemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años siendo asesinados por una bomba o en el hospital y pensemos que no es asunto nuestro”, agregó en ese entonces.
La postura abierta y firme de Guardiola contrasta con la de la propia FIFA y la UEFA, que en días pasados postergó una votación para suspender a Israel de las competencias internacionales.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo un llamado el jueves para la paz en Gaza, pero señaló que “el futbol no puede resolver los problemas geopolíticos”.
Esta medida ocurre en medio de señalamientos en contra de Infantino, quien tiene una buena relación con el presidente estadunidense Donald Trump –aliado de Israel–, por lo que prefiere no generar tensiones antes del Mundial.
Manifestación en Italia
Frente a la postura de los organismo deportivos, activistas propalestinos se congregaron el viernes en el centro de entrenamiento de la selección de futbol de Italia para exigir la cancelación del próximo partido de las eliminatorias mundialistas ante Israel.
Con pancartas en las que se podía leer “detengamos el sionismo con la resistencia”, los manifestantes alzaron la voz de manera pacífica frente a las instalaciones de Coverciano en Florencia. Un líder de la protesta tomó un micrófono y gritó: “¿Cómo pueden seguir permitiendo que Israel, un estado sionista y criminal, juegue partidos de futbol?”
La protesta fue parte de una huelga nacional de más de 2 millones de personas, según el sindicato más grande del país europeo. Los manifestantes reclamaron después de que la marina israelí interceptó a la Global Sumud Flotilla y detu-vo a los activistas de varias nacionalidades que iban a bordo.
Italia tiene programado recibir el 14 de octubre a Israel en Údine, en duelo correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026. Si bien en esta ocasión los jugadores no estaban en el centro de entrenamiento, tienen previsto realizar una concentración a partir del lunes.
La Asociación Palestina de Futbol pidió desde 2024 a la FIFA imponer sanciones en contra de Israel debido a los ataques cometidos en Gaza, mientras una Comisión de Investigación de Naciones Unidas emitió un informe este mes que concluye que esa nación cometió genocidio.
The Independent y Ap