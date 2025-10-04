Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 9

En el proceso rumbo a la Copa Mundial 2026, las convocatorias del seleccionador nacional, Javier Aguirre, presentan todavía novedades en cuanto a la elección de jugadores. La correspondiente a la Fecha FIFA de este mes, en la que enfrentará a Colombia y Ecuador, el 11 y 14, tiene de base a seis elemen-tos del club América y los regresos del portero de Santos, Carlos Acevedo, además del mediocampista del Guadalajara, Luis Romo, ausentes desde hace varios partidos en las concentraciones.

Las bajas por lesión del delantero del Fulham, Raúl Jiménez, así como del volante del Co-penhague danés, Rodrigo Huescas, cambiaron los planes de Aguirre en el armado del plantel. En el caso del capitán Édson Álvarez, recuperado de una molestia en el muslo, se prefirió que se mantuviera en actividad con su equipo, el Fenerbahce turco.

“Estos partidos servirán pa-ra seguir encontrando al equipo”, señaló el director deportivo de selecciones nacionales, Duilio Davino, sobre las siguientes pruebas que tendrá el Tricolor ante dos de los representativos de Sudamérica mejor califi-cados al Mundial.

“Es importante que ya juguemos en un escenario como el que se va a presentar en la Copa del Mundo. Guadalajara es una de las sedes, tendrá la cancha lista para la justa y probar las condiciones en las que se encuentra nos va a servir mucho”, agregó el ex futbolista. Aunque la cantidad de elementos convocados desde el inicio del actual proceso asciende a más de 150, Aguirre sigue en busca de alternativas en diferentes posiciones, una de ellas en la lateral defensiva. Eso puede explicar el llamado de Kevin Álvarez, jugador del América, quien recibió la oportunidad de mostrarse luego de la lesión de Huescas.