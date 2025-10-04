▲ En la imagen, un encuentro entre Mazatlán y Puebla, dos de los equipos de la Liga Mx Femenil que ofrecen algunos de los sueldos más bajos del torneo. Foto @MazatlanFem

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 9

La abogada Noemi Monroy, una de las impulsoras de la iniciativa para establecer un salario base y condiciones laborales dignas para una equidad de género en el deporte profesional, indicó que al ser México uno de los anfitriones del Mundial 2026 existe un escenario importante para atender lo antes posible este proyecto de ley que se ha relanzado en la Cámara de Senadores.

“Es un momento para visibilizar las injusticias y precariedades en el deporte. Si se aprobara en este año mundialista, será histórico para el futbol internacional, se haría justicia social para las y los deportistas profesionales”, apuntó.

“En un supuesto de que no se aprobara (antes del Mundial) me parece que se marcaría y resaltaría la poca intención que se tendría por parte de nuestro Poder Legislativo en tener mejoras para las per-sonas deportistas profesionales y para su dignidad y calidad de vida.”

Monroy, junto con la ex futbolista Paola López Irigoyen, fueron las principales promotoras de un proyecto de ley para establecer en el deporte profesional un salario base, así como protocolos de seguridad contra casos de violencia y acoso.

La iniciativa surgió al ser conscientes de los bajos salarios y la precariedad que enfrentan las integrantes de los equipos de futbol femenil de la Liga Mx, donde el sueldo promedio es de 8 mil a 12 mil pesos, mientras hay jugadores que perciben hasta 5 millones de dólares anuales, como André-Pierre Gignac.

La Cámara de Senadores aprobó el 5 de marzo de 2024 reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) encaminadas a avanzar hacia la igualdad salarial en el deporte profesional. La iniciativa sería enviada para su votación a la Cámara de Diputados, pero debido al cambio de legislatura pasado el proyec-to quedó congelado.

El senador Clemente Castañeda, de la bancada Movimiento Ciudadano, relanzó la iniciativa el pasado 18 de septiembre en el contexto del Día Internacional de la Igualdad Salarial para que de nueva cuenta sea votada en las comisiones y después pase al pleno de la Cámara alta.