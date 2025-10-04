▲ Portadas de los álbumes Swordfishtrombones, de Tom Waits; The Archies, y Labyrinth, de David Bowie. Foto

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. a12

El primer disco en nuestra vida es como el primer beso.

Es un acto iniciático, un cruzar el umbral, un ingresar al territorio de lo sagrado.

El primer disco es como la piedra angular, la gestación de una discoteca propia, un acontecimiento que nos acompañará toda la vida.

Hace unas semanas, en el chat de mis compañeros de secundaria vi una publicación que me hizo recordar el primer disco que compré en mi vida, con mi primer salario, siendo apenas un niño: me pagaron 120 pesos, de los cuales 60 invertí en unos tenis Superfaro, en mi papel de campeón anotador en los torneos de basquetbol, y los otros 60 en el disco Abbey Road, de los Beatles, en Casa Molina, tienda de música en Córdoba, Veracruz, donde pasaba yo horas frente a la vitrina observando los instrumentos a la venta, entre ellos un violonchelo. Con el tiempo, estudié violonchelo.

Lo publiqué en Facebook y de inmediato comencé a recibir comentarios muy valiosos de amigos que me contaron cuál fue el primer disco que compraron.

Pedí autorización para publicar esas historias en el Disquero y recibí como respuesta más testimonios que a continuación comparto porque considero que contribuye al gozo de la música.

Siempre he definido a la música como el arte de compartir.

Humberto Terán: “Led Zeppelin 1 y 2, comprados en Woolworth en el centro de Monterrey; 49:40 cada uno. Nacional.

Javier Platas: Beethoven, Sinfonía 6, Karl Böhm dirige a la Filarmónica de Viena.

Ovidio Ríos: Un disco de Parchís.

Mariana Elizondo: “¡Yo creo que mi primer disco fue el de los Archies! No sé cómo acabé escuchando música de Marin Marais y Frescobaldi. Yo creo que empecé a comprar buenas cosas cuando trabajé de vendedora en Margolín. Por ahí del 74/75. Ya no me acuerdo. Tenía 13 o 14 años. En aquellos tiempos no era tan riguroso eso de no dar trabajo a los menores”.

Berthalicia Navarro: “Uno de los éxitos de Elvis Presley y otro de los éxitos de Little Richard. Era la más pequeña de la generación, seguía más niña que la mayoría. Mis compañeros escuchaban algo que se llamaba ‘rock’. No sabía qué era, así que busqué y leí la entrada de ‘rock’ en una enciclopedia. Me llamaron la atención Elvis Presley y Little Richard. Llegué muy feliz a la escuela con mis discos y rápido se me hizo saber que ese no era el rock que escuchaban mis compañeros (emoji de carita sonriente)”.

Martín Arceo: “El primero fue Abba The Album. Un laberinto de virtuosidades sonoras que trascendían al pop adulcorado y desechable, para convertirse en un rock casi sinfónico. Voces femeninas prístinas en una mezcla impecable, arreglos precisos, limpios, contundentes. Mi poliamor con Annifrid, Bjorn, Benny y Agneta empezó entonces y sigue hasta hoy”.

Alondra Flores: “El primer disco que compré fue Pop, de la banda irlandesa U2, en una tienda Aurrerá, con mis ahorros. Yo tenía unos 16 años. Nunca había ido a una tienda de discos. Fue el inicio del declive de la banda, pero en ese momento yo repetía y repetía mi caset del Joshua Tree. A mi madre no le quedaba de otra que escuchar la obsesión de su hija adolescente y sabía que Bono era uno de mis novios del momento, antes de que llegaran Michael Hutchence y Chris Cornell, quienes me dejaron viuda muy pronto”.

Lorena Elizabeth Hernández: Uno de Menudo.

Leticia Martínez: “El primer disco que compré fue el sencillo The Pink Panther Theme, de Henri Mancini. La Pantera Rosa fue una de mis caricaturas favoritas en la niñez y me llamaba mucho la atención ese tipo de música. Años después supe que era jazz”.

Gabriela Sánchez Garza: “El primer disco que compré fue Has conseguido un amigo, de Carole King ¡me encantaba!”

Jaime R. Marenco: “Novena Sinfonía de Beethoven dirigida por Furtwängler, de Angel Records, en Casa Molina de Córdoba, Veracruz”.

J. Guadalupe Pérez: “El sencillo de Get Back de los Beatles. Entre mi hermano y yo hicimos un vaquero para poder comprarlo y luego ya en casa, vino la magia al ponerlo en la vieja consola”.

Gloria Maldonado Ansó: “Ain’t Misbeahavin. The Fats Waller Musical. A partir de ese disco me hice fan del jazz”.

Sara Schulz: Osito panda, de Yuri.

Citlali Fuentes: Swordfishtrombones, de Tom Waits. Lo escuchaba mucho en casa de un amigo de la prepa y me gustaba tanto que ahorré para comprarme el cedé. Ya tenía unos 15 años y todavía lo tengo”.