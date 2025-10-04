Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 5

Madrid. Un conjunto de 98 piezas arqueológicas, entre ellas algunas de las grandes joyas del acervo histórico de México que nunca habían salido del país, se exponen a partir de hoy en la muestra La mitad del mundo: La mujer en el México indígena, que se inauguró en la Casa de México en España.

Ésta es la primera de cuatro exposiciones de la riqueza antropológica mexicana que se podrán ver en España este otoño, cumpliendo así con una encomienda que realizó en enero pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de “buscar un fortalecimiento de las relaciones culturales con España”, y para que “quede claro que las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio lograron avances portentosos en arquitectura y urbanismo, en sistemas agroalimentarios y en la matemática, en la medición del tiempo y en todo lo que tiene que ver con las artes y la escritura; como dirían los nahuas, la flor y el canto”, explicó durante la presentación Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, adscrita a la Secretaría de Cultura federal.

Al buscar difundir en España el legado cultural y científico de los pueblos originarios de nuestro país, este proyecto inédito se desdobla en cuatro exposiciones, cada una con un planteamiento específico, pero siempre con la mujer indígena en el centro, cumpliendo así el mandato del gobierno que declaró 2025 como Año de la Mujer Indígena.

Las exposiciones, que se llevaron a cabo gracias también a la tarea del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), permitirán que se contemplen en Madrid algunas piezas únicas y antiguas, que se mezclarán con objetos o artesanías contemporáneas y que tendrán cuatro espacios en la capital española: la Casa de México, que ya inauguró su muestra; la sede central del Instituto Cervantes, con una muestra sobre textiles; el Museo Arqueológico Nacional, que acogerá hasta 250 piezas de diversos periodos y regiones, y el Museo Thyssen-Bornemisza, que mostrará el ajuar funerario de la Reina Roja de Palenque, el cual, según las investigaciones, pertenece a Tz’ak-b’u Ajaw, consorte del conocido jerarca K’inich Janaab’ Pakal, y madre de Kan B’alam y K’inich K’an Joy Chitam, dos gobernantes de la región. La mujer tenía alrededor de 50 años al momento de su muerte y padecía osteoporosis. Su tumba contenía objetos funerarios excepcionales, como una máscara de malaquita, cuentas de jade y cerámica ritual.

En cuanto a la exposición de la Casa de México en España, se exhiben hasta 98 piezas de las culturas mexica, zapoteca, maya, huasteca, olmeca, teotihuacana, totonaca, nahua, tsotsil, mixteca y wixárika. La mayoría de las piezas son esculturas de piedra y cerámica que van desde el periodo Preclásico, pasando por el Clásico Tardío y Posclásico, pero también obras más recientes de los siglos XIX, XX y XI, principalmente textiles, cestería y óleos.