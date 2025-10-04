De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 4

Cerca de 200 integrantes de la comunidad cultural de México, y algunos del extranjero, emitieron ayer un pronunciamiento público para exigir el respeto a la autonomía zapatista y la restitución de sus territorios.

Lo anterior derivado de la preocupación que generó el reciente comunicado en el que la Asamblea de Colectivos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) Gobiernos en Común denunció el despojo de territorios por parte de fuerzas estatales y federales, incluido el Ejército.

“Se trata de una abierta violación a la autonomía y de una escalada en los ataques contra el proyecto zapatista y su apuesta por el Común”, asienta el documento elaborado a iniciativa de la Comunidad artística participante de CompArte, Rebel Arte y más, “nosotras, nosotros, nosotres, artistas que hemos asistido y participado de las iniciativas zapatistas de arte frente al capitalismo”.

Publicado en la página en Internet Camino al Andar, el pronunciamiento llama a organizaciones y personas solidarias a “sumarse a la denuncia y a realizar acciones que condenen esta nueva agresión contra los pueblos zapatistas”.