Sábado 4 de octubre de 2025, p. 4

Oviedo. La Fundación Princesa de Asturias organizó la exposición Graciela Iturbide: España y México en homenaje a la fotógrafa mexicana, premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, que incluye junto con algunas de sus obras más icónicas una selección de imágenes inéditas, muchas de ellas captadas en España.

La exposición podrá visitarse del 16 al 25 de octubre en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, dentro de la Semana de los Premios.

Según informa la fundación, su comisaria, Beatriz Mackenzie, ofrecerá una visita guiada el jueves 16 de octubre, coincidiendo con su apertura. La muestra reúne 173 fotografías distribuidas en series que incluyen retratos de personajes y reflejan rituales de ambos países.