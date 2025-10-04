La muestra se alojará en la Fábrica de Armas de La Vega del 16 al 25 de octubre
Oviedo. La Fundación Princesa de Asturias organizó la exposición Graciela Iturbide: España y México en homenaje a la fotógrafa mexicana, premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, que incluye junto con algunas de sus obras más icónicas una selección de imágenes inéditas, muchas de ellas captadas en España.
La exposición podrá visitarse del 16 al 25 de octubre en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, dentro de la Semana de los Premios.
Según informa la fundación, su comisaria, Beatriz Mackenzie, ofrecerá una visita guiada el jueves 16 de octubre, coincidiendo con su apertura. La muestra reúne 173 fotografías distribuidas en series que incluyen retratos de personajes y reflejan rituales de ambos países.
Además, la exposición se completará con dos instalaciones concebidas especialmente para esta ocasión: un maizal, símbolo de la cultura compartida entre Asturias y México, y la obra audiovisual Rara avis, que evoca el universo simbólico de las aves, motivo recurrente en la obra de Iturbide.
Graciela Iturbide inaugurará la exposición el 20 de octubre a las 18:30 horas, en un acto de acceso sólo con invitación. Tras la visita, mantendrá un encuentro con el público moderado por el editor Ramón Reverté, en la Fábrica de Armas de La Vega.