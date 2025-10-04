▲ La casa de subastas Christie’s de París subastará el 23 de octubre el cuadro California (IKB 71), el monocromo más grande de Yves Klein, actualmente en manos de un coleccionista estadunidense, en una venta que coincide con la Semana del Arte que se realizará en la capital francesa del 19 al 26 de octubre. Este lienzo, pintado en París en 1961, una de las obras más grandes del artista francés, se exhibió públicamente por última vez en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, como parte de un préstamo de larga duración de 2005 a 2008. Con su pigmento característico, el Azul Klein Internacional, y dimensiones de 4.20 metros de ancho por 1.95 de alto, el cuadro tiene un valor estimado de más de 17.5 millones de dólares, que lo sitúa como la obra más cara de la temporada en la capital francesa. Foto Afp