Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 3

Fortalecer el sentido comunitario en el Barrio de La Merced –uno de los más antiguos de la capital del país–, así como articular esa comunidad y la del Centro Histórico con el patrimonio histórico y cultural de la zona, es la finalidad de un convenido firmado ayer por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (FCHCM).

El acuerdo establece la colaboración entre dos centros culturales ubicados en ese punto capitalino: Casa Talavera y Manzanares 25, el primero dependiente de la UACM y el segundo, del citado fideicomiso.

El acto protocolario tuvo lugar en Casa Talavera y fue encabezado por Juan Carlos Aguilar Franco, rector de aquella universidad, y Loredana Montes López, titular del fondo, acompañados por sus equipos de trabajo.

Con este convenio, explicó Aguilar Franco, se estrecha la relación entre “dos espacios con profundo valor histórico y cultural, que, a partir de ahora, podrán potenciarse mediante la colaboración académica, artística y sobre todo comunitaria”.

Tras asumir a éste como el inicio de muchos proyectos conjuntos entre ambas instancias, sostuvo que la vocación social de la UACM y el compromiso del fideicomiso “se encuentran en el mismo horizonte: contribuir a preservar, difundir y enriquecer el patrimonio histórico y cultural del centro de la Ciudad de México”.

En el acto se firmó otro convenio, para que estudiantes de la UACM puedan realizar servicio social y prácticas profesionales en el FCHCM y, con ello, según el rector, “aportar sus conocimientos en proyectos que impacten directamente en la conservación, la vida cultural y el desarrollo de esta zona tan importante para la Ciudad de México”.