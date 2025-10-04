Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 2

La compositora Marcela Rodríguez es contundente: la transformación que han experimentado la música de concierto y en general las demás artes en el último medio siglo colocan a México y al resto de América Latina en un lugar de privilegio en el mundo.

“Creo que ya estamos en ese futuro del que decíamos que Latinoamérica iba a ser algo grande en cuanto a arte y creatividad. Llegó ese momento”, afirma en entrevista con La Jornada a propósito del estreno mundial de su Concierto para clarinete y orquesta, que tendrá lugar este fin de semana a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM).

Nacida hace 74 años en la capital de la República Mexicana, y con medio siglo de trayectoria, la autora considera que entre los compositores mexicanos aún hay mucha influencia europea, luego de que varios instrumentistas han salido a especializarse a Europa y regresan con nuevas técnicas, además de que los propios creadores han viajado mucho y la influencia, acepta, es irremediable.

Sin embargo, hace un importante matiz: “Hemos ido observando la música de los tiempos. Lo importante es mantener nuestra personalidad, ¿no? Siempre se puede caer en el estilo digamos europeo, si es que lo hay, pero siento que los mexicanos tenemos personalidad en la música, a pesar de toda esa influencia de los compositores famosos europeos”.

Agrega: “Latinoamérica sigue siendo muy fuerte en cuanto a expresividad, tanto en las artes visuales como en las sonoras. Es una región con una fuerza creativa muy importante y diferente a la europea”.

De acuerdo con Marcela Rodríguez, el actual es “un momento maravilloso” para los compositores mexicanos, en especial para las mujeres, en términos de productividad.

“Es impresionante la producción musical ahora en México”, sostiene. “Hay muchísimas nuevas compositoras jóvenes que están por el mundo y en el país que están produciendo muchísimo”.

Equipara tal situación con lo que ocurre en el terreno político, al ser nuestro país gobernado por vez primera por una mujer. Asegura que el llamado tiempo de mujeres llegó también a la música y a los diversos órdenes de la vida cotidiana.

“Están floreciendo en todo: en las artes, la ciencia, la tecnología. Es que fueron demasiados años de represión para las mujeres, y ahorita están floreciendo como nunca. ¡Cuántas políticas mujeres tenemos! Sólo hay que ver el gabinete de la presidenta Sheinbaum; es impresionante”, reflexiona.

“También es de destacar el trabajo de las indígenas, enorme. Están haciendo una labor impresionante y superimportante en materia de salud, educación, creatividad y derechos. Está floreciendo mucho el mundo de las mujeres.”

Prosigue con el tema y cuestiona que “la clase alta mexicana a veces no se entera de que existe otro México, por eso critican tanto a la 4T, porque como que no se enteran de que 70 por ciento de la población está en la pobreza y que ahora se está mirando hacia allá.

“Se está viendo hacia donde nunca se había visto: estaba olvidada la gente pobre. Y, claro, hay muchos programas que están encaminados hacia allá. Entonces, la clase alta está furiosa, porque ahora no le tocó a ella, le cortaron sus privilegios; por eso critican. En México estamos en el mejor momento en muchos aspectos.”

Tras celebrar que hoy día haya en el país millones de científicas, arquitectas, ingenieras, artistas visuales y sonoras, y directoras de museos, la compositora se enfoca en su campo y destaca que, además de creadoras e intérpretes, también estén apareciendo bastantes mujeres en la dirección musical.