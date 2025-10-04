De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 30

En lo que va de este año, el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México ha celebrado casi 58 mil audiencias, de las cuales más de 15 mil concluyeron en convenios, informaron autoridades locales.

De esta manera se ha alcanzando 62 por ciento de efectividad en la conciliación, lo que ha significado un monto de más de mil 781 millones de pesos recuperados en favor de los trabajadores capitalinos.

Durante la ceremonia por el tercer año de funciones del Centro de Conciliación Laboral local, se destacó el fortalecimiento de la plantilla de notificadores, que aumentó de 25 a 38 funcionarios, lo que ha permitido incrementar la efectividad de la notificación, que se ha reflejado en mayores tasas de comparecencia.

Una de las metas del centro es llegar a 90 conciliadores, capacitados y certificados para noviembre con el fin de mejorar las audiencias y atención a mil 500 personas que acuden diariamente.

Durante la celebración, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González, destacó que los servicios han mejorado tanto en calidad como en tiempo de atención, “no podemos repetir las largas y tortuosas prácticas que había hace años en la justicia laboral, antes de la reforma”.