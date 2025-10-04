De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 30

El Gobierno de la Ciudad de México entregó 6 mil 735 créditos para remodelación de casas y otros 400 para tramitar escrituras como parte del programa Mejoramiento de Viviendas, el cual representa una erogación de mil 115 millones de pesos.

Los empréstitos van de 100 mil a 350 mil pesos y sus beneficiarios tienen que usarlos para reacondicionar las moradas; a los préstamos no se les cobrarán intereses y las mensualidades de pago serán conforme a los ingresos de cada familia.

Con el acto efectuado en el Monumento a la Revolución, suman 16 mil 408 créditos de mejoramiento los entregados en esta administración con una inversión total de 2 mil 608 millones de pesos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que casi 40 por ciento de la población de la ciudad enfrenta problemas relacionados con la vivienda: desde la falta de escrituras y de infraestructura adecuada, hasta dificultades para cubrir rentas. Ante eso, dijo, el gobierno de la ciudad ha impulsado este programa para brindar alternativas reales, justas y accesibles.

Por eso, recalcó que este programa está pensado para fortalecer los proyectos familiares y comunitarios al garantizar que más familias puedan permanecer en sus colonias, evitar desplazamientos y combatir problemas como la gentrificación.