▲ Luego de mezclar todos los ingredientes, el mole de San Pedro está listo para los paladares más exigentes. Foto La Jornada

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 30

La Feria Nacional del Mole arrancó ayer en el poblado de San Pedro Atocpan, donde 400 productores de la alcaldía Milpa Alta preparan la degustación del platillo mexicano de gran tradición, que por su mezcla de ingredientes le dan sabor y color al plato, el cual ya es patrimonio cultural intangible.

En la inauguración de la 48 edición, el alcalde Octavio Rivero Villaseñor destacó que este evento generará más de 2 mil empleos directos y 10 mil indirectos, además de una importante derrama económica en beneficio de los productores y comercializadores de mole.

Para recibir a los más de 200 mil visitantes que se esperan, fueron habilitados 30 megarrestaurantes que se armaron con familias de gran tradición gastronómica en la preparación del platillo característico de San Pedro Atocpan.

Entre los productores que participan se encuentran los dedicados a la cocinar el mole, artesanos, de nopal y maíz, así como prestadores de servicios turísticos y los dedicados a la movilidad.