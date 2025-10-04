Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 29

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) localizó a los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, quien murió a causa de la explosión de una pipa el 10 de septiembre en el puente La Concordia, por quien se había emitido un fotoboletín, y luego de los trámites correspondientes el cuerpo fue entregado.

La institución refirió que los familiares fueron localizados, les dieron acompañamiento con asesoría jurídica, representación legal y apoyo sicológico, además de que cubrió los gastos funerarios.

En un comunicado, la FGJ precisó que por el caso de Laura Lorena Barrera de la Torre, otra de las víctimas por la que emitió boletín, también continúan con el acompañamiento integral a sus familiares, que residen en Jalisco.