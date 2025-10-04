Sábado 4 de octubre de 2025, p. 29
La marcha para recordar la masacre del 2 de octubre de 1968 dejó daños materiales por más de 4 millones 350 mil pesos, cierre anticipado de 3 mil 442 negocios con un efectivo negativo en ventas de más de 16 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
En tanto, representantes de locales joyeros ubicados en el Centro Histórico indicaron que 24 negocios reportaron saqueos y robos por parte del bloque negro, a cuyos integrantes acusaron de formar parte del crimen organizado, pues portaban armas para cortar candados.
Tanto la Canaco CDMX como los empresarios joyeros coincidieron en que hubo escasa presencia policiaca y que la reacción de las autoridades fue tardía, pues el grupo de encapuchados no acudió a la protesta conmemorativa, sino a hacer disturbios que se extendieron e intensificaron.
“Esta situación no sólo pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos, sino que también afecta la reputación de la ciudad y el bienestar de nuestra comunidad”, indicó la cámara, quien llamó a hacer una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación de las autoridades durante las megamarchas y que se haga lo posible por identificar y desactivar a los llamados bloques negros, “es fundamental que se acabe la impunidad”.
En un mensaje a medios en frente de los negocios cerrados, los representantes pidieron al gobierno capitalino un apoyo para los comerciantes debido a las pérdidas económicas que aún se calculan con los peritajes que haga la fiscalía de justicia capitalina. Agregaron que no cuentan con seguro debido a que no hay instituciones que cubran oro.
“Nosotros pedimos a las autoridades que tienen que revisar las marchas, tiene que revisar el perímetro para que todos, o sea, hubo reporteros golpeados ayer y nadie tiene que salir dañado; es una manifestación, se pueden expresar, pero sin dañar a terceras personas”, aseveró una de las representantes.
Gerardo López Becerra, de la organización Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, expresó que “hay enojo, son los comercios los que son fuente de empleo de cientos de familias los que no deben ser destinatarios ni padecer este tipo de agresiones”.