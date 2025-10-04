▲ Los daños por saqueos a las joyerías no han sido calculados porque aún siguen las pesquisas. Foto Jair Cabrera Torres

Kevin Ruiz y Sandra Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 29

La marcha para recordar la masacre del 2 de octubre de 1968 dejó daños materiales por más de 4 millones 350 mil pesos, cierre anticipado de 3 mil 442 negocios con un efectivo negativo en ventas de más de 16 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

En tanto, representantes de locales joyeros ubicados en el Centro Histórico indicaron que 24 negocios reportaron saqueos y robos por parte del bloque negro, a cuyos integrantes acusaron de formar parte del crimen organizado, pues portaban armas para cortar candados.

Tanto la Canaco CDMX como los empresarios joyeros coincidieron en que hubo escasa presencia policiaca y que la reacción de las autoridades fue tardía, pues el grupo de encapuchados no acudió a la protesta conmemorativa, sino a hacer disturbios que se extendieron e intensificaron.

“Esta situación no sólo pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos, sino que también afecta la reputación de la ciudad y el bienestar de nuestra comunidad”, indicó la cámara, quien llamó a hacer una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación de las autoridades durante las megamarchas y que se haga lo posible por identificar y desactivar a los llamados bloques negros, “es fundamental que se acabe la impunidad”.