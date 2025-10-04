▲ El bar Rico, en la Zona Rosa, tenía denuncias de trifulcas, por lo que ayer también fue cerrado. Foto tomada de redes sociales

Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 29

Más de mil 200 jóvenes menores de 18 años fueron desalojados del tercer piso del edificio marcado con el número 171 de la calle Gilberto Bolaños Cacho, en la colonia Buenos Aires, cuando participaban en una tardeada en ese local que no contaba con permisos para operar ni para vender alcohol.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que policías e inspectores arribaron al inmueble una hora después de que comenzó el evento, por lo que el piso donde se encontraban los muchachos estaba repleto.

Agregó que el lugar operaba como antro clandestino, donde había un diyéi encargado de la selección música para amenizar el evento de adolescentes, quienes ingerían bebidas alcohólicas.

La alcaldía encontró varios garrafones con alcohol, así como bolsas con hielo en una tina, botellas de refresco y otras más de licor.

Ante los riesgos y las anomalías, los jóvenes fueron desalojados de a poco por personal de protección civil de la alcaldía, del gobierno y de seguridad ciudadana.