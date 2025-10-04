Sábado 4 de octubre de 2025, p. 29
Más de mil 200 jóvenes menores de 18 años fueron desalojados del tercer piso del edificio marcado con el número 171 de la calle Gilberto Bolaños Cacho, en la colonia Buenos Aires, cuando participaban en una tardeada en ese local que no contaba con permisos para operar ni para vender alcohol.
La alcaldía Cuauhtémoc informó que policías e inspectores arribaron al inmueble una hora después de que comenzó el evento, por lo que el piso donde se encontraban los muchachos estaba repleto.
Agregó que el lugar operaba como antro clandestino, donde había un diyéi encargado de la selección música para amenizar el evento de adolescentes, quienes ingerían bebidas alcohólicas.
La alcaldía encontró varios garrafones con alcohol, así como bolsas con hielo en una tina, botellas de refresco y otras más de licor.
Ante los riesgos y las anomalías, los jóvenes fueron desalojados de a poco por personal de protección civil de la alcaldía, del gobierno y de seguridad ciudadana.
En la calle, los muchachos buscaban recuperar sus mochilas y muchos se cubrían el rostro para evitar que los reconocieran.
Algunos comentaron que fueron a la tocada convocados por medio de las redes sociales, como es común entre ese grupo etario; aseguraron que “la estaban pasando chido porque apenas empezaba”.
También fue asegurado un antro en la colonia Juárez, donde se llevaba a cabo una fiesta clandestina sin que el lugar contara con las medidas de protección civil adecuadas. Por esa razón, fue clausurado el bar Rico Club en la Zona Rosa, el cierre se dio luego de que hace unos días por redes sociales se informó que un joven fue agredido y que el personal de seguridad no hizo nada para impedirlo.
La alcaldía Cuauhtémoc y el Instituto de Verificación Administrativa determinaron suspender el negocio, que durante la colocación de sellos estaba cerrado, por lo cual se dejó el citatorio para que los responsables comparezcan ante la autoridad.