Kevin Ruiz, Sandra Hernández y Ángel Bolaños

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 28

Un total de 16 policías siguen hospitalizados, tres de ellos delicados, tras agresiones del bloque negro durante la movilización del jueves.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 94 efectivos fueron trasladados a distintos nosocomios para recibir atención especializada, de los cuales 78 recibieron su alta.

Tras la golpiza que recibieron los efectivos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ordenó la entrega inmediata de un bono de compensación a quienes participaron en las labores de seguridad durante la movilización.

En un mensaje en sus redes sociales, la mandataria local reconoció la valentía de los uniformados “que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones“.

Destacó que a diferencia de los cuerpos policiacos de 1968, que asesinaron a estudiantes, los actuales de la ciudad no reprimieron; al contrario, “construyen paz, protegen a la ciudadanía y contribuyen a la reducción de la desigualdad. Expreso mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz”.