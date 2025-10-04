▲ Además de bombas molotov, los integrantes del bloque negro traen martillos, mazos, cizallas; mientras unos se enfrentan a la policía, otros vandalizan, abren y saquean negocios. Foto Jair Cabrera Torres

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 4 de octubre de 2025, p. 28

Autoridades capitalinas tienen establecido desde 2020 el modus operandi que utilizan grupos de choque o del llamado bloque negro para realizar actos vandálicos y delinquir en medio de protestas, donde incluso participan sujetos con antecedentes o ligados con delitos.

Los análisis establecen que estos grupos han encontrado cabida en expresiones como el 8M, Ayotzinapa y el 2 de octubre; además, tuvieron una participación previa en la movilización contra la gentrificación, donde también actuaron de manera violenta.

El jueves, durante la marcha por el aniversario de la matanza de estudiantes de 1968, que terminó con robos y saqueos en comercios del Centro Histórico, se identificó que el único sujeto hasta ahora detenido, Juan Carlos Contreras, forma parte de una banda dedicada al robo en Tlalnepantla.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalaron que tras un cruce de información lograron establecer que dicho sujeto podría está ligado con robos en aquel municipio del estado de México, con y sin violencia.

De acuerdo con la información consultada, las autoridades estiman que utilizó la marcha para participar en el contingente del bloque negro y dedicarse a robar.

Con 55 años, el detenido no vestía de negro, sino playera amarilla y participó en los actos vandálicos en comercios para ingresar, junto con otros encapuchados, a la joyería Bizarro y llevarse mercancía. Sin embargo, fue detenido metros adelante, cuando intentaba escapar, por lo que le hallaron anillos de oro de diferentes quilates, cristos y un anillo de plata, por lo que fue trasladado a la fiscalía desconcentrada de Cuauhtémoc-2.