Fuerzas de seguridad federal detuvieron en Villahermosa, Tabasco, a Alejandro N, alias El Chuacheneger o El Diablito, señalado como jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa en esa entidad.
Los agentes de seguridad le decomisaron un arma corta, dosis de droga, además del vehículo con reporte de robo. Fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
El gabinete de seguridad señaló que la detención se llevó a cabo cuando uniformados realizaban recorridos de vigilancia en el municipio de Villahermosa, donde los efectivos identificaron a un sujeto que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que en el operativo participaron autoridades federales y estatales, entre ellas la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la propia dependencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.