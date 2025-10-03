De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 39

Fuerzas de seguridad federal detuvieron en Villahermosa, Tabasco, a Alejandro N, alias El Chuacheneger o El Diablito, señalado como jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa en esa entidad.

Los agentes de seguridad le decomisaron un arma corta, dosis de droga, además del vehículo con reporte de robo. Fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.