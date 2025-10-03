Viernes 3 de octubre de 2025, p. 39
Un juez federal de Almoloya vinculó a proceso a César Iván Valencia Medina, Miguel Ángel Ceja Silva y Alberto Reyes Hernández Leyva por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión simple de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, y portación de artefacto explosivo improvisado.
El Ministerio Público aportó los datos de prueba para obtener del togado del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dicha vinculación; además, dictó prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria. A los acusados se les relacionó con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la indagatoria, autoridades estatales en coordinación con el gabinete de seguridad, detuvieron a los procesados hace unos días a bordo de un vehículo en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. Les aseguraron tres armas de fuego largas y dos cortas abastecidas, una granada de fragmentación, cinco cargadores, 67 cartuchos, así como metanfetamina y clorhidrato de cocaína.
Encarcelan a 8 en Sinaloa por posesión de armas
Por otra parte, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, obtuvo de un juez la vinculación a proceso en contra de Carlos Rodríguez, José Velázquez, Juan Bajeca, Óscar Riojas, Leonel Valdés, Jesús González, Juan López y Ángel García por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Asimismo se dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y dos meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la carpeta de investigación, a raíz de un reporte ciudadano vía C4, en una de diversas acciones, elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el gabinete de seguridad, se trasladaron a un inmueble en Culiacán, Sinaloa, donde aprehendieron a los procesados, quienes se encontraban armados, asegurándoles ocho armas de fuego tipo fusil, mil 962 cartuchos, 30 cargadores de diferentes calibres, ocho chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas y cuatro vehículos, tres de ellos con reporte de robo.