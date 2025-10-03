César Arellano García e Iván Evair Saldaña

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 39

Un juez federal de Almoloya vinculó a proceso a César Iván Valencia Medina, Miguel Ángel Ceja Silva y Alberto Reyes Hernández Leyva por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión simple de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, y portación de artefacto explosivo improvisado.

El Ministerio Público aportó los datos de prueba para obtener del togado del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dicha vinculación; además, dictó prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria. A los acusados se les relacionó con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la indagatoria, autoridades estatales en coordinación con el gabinete de seguridad, detuvieron a los procesados hace unos días a bordo de un vehículo en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. Les aseguraron tres armas de fuego largas y dos cortas abastecidas, una granada de fragmentación, cinco cargadores, 67 cartuchos, así como metanfetamina y clorhidrato de cocaína.