ara comprender mejor las causas del levantamiento armado del 23 de septiembre de 1965, es necesario considerar entre las causas, el origen de la propiedad en Chihuahua desde los tiempos del yugo español, que otorgó enormes extensiones de tierra a los súbditos cercanos al poder virreinal.

Cito como ejemplo sólo dos casos: el de Manuel San Juan de Santa Cruz, quien acumuló 3 millones 500 mil hectáreas que posteriormente, en el siglo XIX pasaron a propiedad de la familia Martínez Del Río. El otro ejemplo es el de Valerio Cortez del Rey, quien recibió un mayorazgo de aproximadamente un millón 500 mil hectáreas.

Todas las posesiones otorgadas por la Corona recibieron sus títulos reales pasando por encima de los pobladores originarios a quienes no se reconoció ningún derecho de lo que les pertenecía, simplemente se les despojó por la fuerza. A los colonos voluntarios que se posesionaron de tierras libres, no se les molestó, pero nunca se les otorgó título de propiedad.

Después de la consumación de la Independencia se mantuvo esta condición desigual durante todo el siglo XIX. Entre los años de 1885 a 1895, el gobierno de Porfirio Díaz concesionó a un grupo de capitalistas chihuahuenses lo que se denominó como compañías deslindadoras, que en realidad actuaban como empresas particulares, encargadas de documentar las tierras rústicas y las tierras de particulares, es decir, las que no estaban amparadas legalmente y las que sí contaban con un título de propiedad. Cada compañía deslindadora contrataba por su cuenta agrimensores y abogados, quienes contaban con el apoyo de fuerzas militares que intervenían cuando los posesionarios se negaban a dejar las tierras.

Como “pago” de ese servicio el gobierno entregaba la tercera parte de las tierras deslindadas por cada compañía. Esta práctica aumentó la concentración de la propiedad, ya que millones de hectáreas fueron deslindadas y, en consecuencia, cientos de campesinos fueron despojados de las tierras que habían trabajado durante generaciones

La Revolución en el estado de Chihuahua no tocó las grandes propiedades, 20 latifundios acaparaban más de 10 millones de hectáreas que representaban 40 por ciento del territorio del estado. No obstante que los campesinos chihuahuenses habían contribuido con las armas y con su sangre al derrocamiento de la dictadura porfirista en 1911 y luego a la de Victoriano Huerta, los gobernantes “revolucionarios”, dígase carrancistas, obregonistas o callistas, protegieron los latifundios, porque ellos mismos se habían convertido en latifundistas.