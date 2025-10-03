T

al como otras entidades del país, Chiapas se caracteriza por su gran riqueza cultural y natural, es el segundo estado con mayor diversidad étnica, cultural y natural de México. Su diversidad lingüística refleja las profundas raíces de los pueblos que ahí se originaron. La palabra Chiapas viene de “Chiapan”, que significa “agua que corre debajo del cerro”. En sus grandes presas hidroeléctricas se produce 60 por ciento del total de la energía que se distribuye en el país, ocupa el primer lugar en el cultivo del café y el segundo en la producción de plátano, mango, palma africana y cacao.

Y sin embargo, Chiapas presenta el mayor índice de rezago social de las 32 entidades de México, lo cual se expresa en altos índices de pobreza y pobreza extrema, con carencias en educación, salud, vivienda y servicios básicos. La falta de oportunidades, la dispersión de las comunidades y la escasez de inversión en infraestructura básica han dificultado su desarrollo (Coneval, Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024).

Esta semana, el gobernador de Chiapas, Lic. Eduardo Ramírez, firmó el Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población (Conapo), a través de la Secretaría General del Conapo y el Consejo Estatal de Chiapas, cuya secretaria técnica es Julissa Vega Liévano. La población en Chiapas actualmente asciende a 6.1 millones de personas y crece a 1.3 por ciento anual. En contraste con la Ciudad de México, que desde el 2019 es la población más envejecida del país (con misma proporción de población mayor que la infantil), Chiapas es la entidad con mayor proporción de población joven: 26 por ciento es población infantil (cero a 11 años) y 32 de adolescentes y jóvenes (12 a 29 años), 32.8 por ciento de personas adultas (de 30 a 59 años) y 9.2 por ciento de personas mayores de 60 años, se estima que para 2055 Chiapas tendrá una misma proporción de infantes y mayores.

Con 2.7 hijos por mujer tiene una tasa moderada de fecundidad, aunque es la más alta del país, y registra la menor esperanza de vida al nacer (70 años para los hombres y 76.6 para las mujeres) (Conapo, Proyecciones de Población 2020-2070; INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID, 2023). Setenta por ciento de los municipios presentan grados de marginación alto y muy alto y más de 5 mil localidades tienen baja y muy baja accesibilidad a servicios (Conapo, Índice de marginación por municipio y localidad, y Análisis geoespacial de la accesibilidad a centros urbanos de las localidades de México, 2022).

Hay avances destacables, la tasa de analfabetismo descendió de 23 a 14 por ciento en la entidad, la asistencia escolar pasó de 52 a 62 por ciento: de 6 a 14 años de edad aumentó de 84 a 90 por ciento, y la de 15 a 24 años creció de 26 a 35 por ciento (de 2000 a 2020).

El grado promedio de escolaridad es de 7.8 años, casi dos grados de secundaria (el nacional es de 9.7 años). El 98 por ciento de viviendas cuenta con energía eléctrica y 90 con agua entubada, drenaje y dispone de televisor, refrigerador, lavadora, automóvil o camioneta, tienen computadora 16 por ciento, 70 por ciento cuenta con teléfono celular y el 22 con servicio de Internet (INEGI, Chiapas: Principales Resultados, Censo de Población y Vivienda 2020).