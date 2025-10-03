T

ras la realización del conversatorio Venezuela, el neocolonialismo y la ofensiva militar de Estados Unidos, del grupo de trabajo de Clacso Marxismos y Resistencias en el Sur Global, sus integrantes condenaron enérgicamente la agresión multidimensional que el gobierno estadunidense sostiene contra la República Bolivariana de Venezuela desde hace más de 25 años, agravada recientemente con el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe, incluyendo un submarino con misiles nucleares, bajo la falacia de enfrentar al narcotráfico.

Se consideró un despropósito y una calumnia más involucrar en el crimen organizado al presidente Nicolás Maduro, siguiendo la tradición intervencionista de la Casa Blanca y su acostumbrada violación de las más elementales normas del derecho internacional y del respeto entre naciones; un acto de de-sesperación ante el fracaso de sus múltiples estrategias en contra de la revolución bolivariana, que la mayoría del pueblo venezolano ha sostenido y defendido con grandes esfuerzos y sacrificios. Se saludó la masiva movilización popular en favor de la unión cívica-militar, y la disposición de combate en defensa de la soberanía y de las conquistas de la revolución bolivariana y chavista.

Recientemente, el presidente informó a los medios de comunicación nacionales e internacionales que un total de 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas participaron en las dos primeras jornadas de alistamiento militar ante la agresión del gobierno de Estados Unidos, reiterando que, ante la máxima presión militar, máxima preparación para la defensa de Venezuela. Esta Unidad Comunal-Miliciana de Combate estará desplegada en los 5 mil 336 circuitos comunales del país. Igualmente, el mandatario anunció el decreto que declara el estado de conmoción exterior, que está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana de 1999, ante el caso de estar “en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos e instituciones”.

Es evidente que el verdadero interés del poder político, económico y militar estadunidense radica en los importantes recursos estratégicos de Venezuela, su petróleo, gas y oro, con las mayores reservas del planeta, sus tierras y su ubicación geopolítica. Como en su momento lo fue Irak, Afganistán y otras naciones atacadas militarmente por Estados Unidos, el imperialismo busca imponer gobiernos subordinados a sus intereses para asegurarse sus riquezas naturales y el sometimiento de sus pueblos.