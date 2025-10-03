Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 18

Con el propósito de aumentar la eficiencia en el uso y manejo del agua en la producción agrícola y fortalecimiento de la soberanía alimentaria en México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) iniciará un plan piloto de tecnificación de riego en 19 parcelas de más de 10 hectáreas, empezando en el estado de Morelos.

El proyecto, junto con la empresa Rotoplas, busca ahorrar agua en el cultivo con las herramientas más actualizadas mediante el riego por goteo, ya que este sistema tiene una eficiencia de 95 por ciento.

Paola Félix, coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales y Asuntos Internacionales de la Conagua, señaló que 75 por ciento del líquido se utiliza en la agricultura, y el gran reto es que con esta técnica “cada gota cuente para la producción agrícola, porque la tecnificación no es un lujo”.