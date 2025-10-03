Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 18

En América Latina y el Caribe se pierden cada año 13 por ciento de los alimentos, equivalente a 931 millones de toneladas, desde la cadena de suministro hasta llegar a los anaqueles de los establecimientos comerciales. En México se desperdicia 40 por ciento de la producción de alimentos (30 millones de toneladas), indicó la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (Alaiab).

A la vez, cifras del Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mostraron que 41 millones de personas sufrieron hambre en la región y 187.6 millones (28.2 por ciento de la población) padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave.

Durante la conferencia virtual Innovar para no desperdiciar: tecnología y procesos que transforman el aprovechamiento alimentario, la Alaiab señaló como fundamental la participación del sector privado para buscar producción de economía circular durante toda la cadena de elaboración e incorporar nuevos métodos basados en innovación y colaboración entre gobiernos, industria, academia y ciudadanía.

Atender el reto del desperdicio responde a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Expertos enfatizaron que no es sólo una cuestión económica, sino que tiene impacto directo en la seguridad alimentaria, el bienestar social y el medio ambiente.