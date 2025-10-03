Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 16

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos circulares en las que se informa la suspensión provisional de las sanciones impuestas a la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una de las compañías involucradas en la polémica que en junio pasado derivó en el cierre de varios recintos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió medidas cautelares a la compañía, lo que dejó sin efectos temporales la inhabilitación por un año que la SABG había decretado el 11 de septiembre. Dicha sanción impedía a Pryse participar en procedimientos de contratación y celebrar contratos con dependencias de la administración pública federal, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

La empresa había resultado ganadora en la adjudicación, junto con otras dos firmas, de la licitación pública federal que el INAH resolvió el 30 de mayo para la vigilancia de sus recintos. Pryse se haría cargo de los espacios en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.