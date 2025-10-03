Política
Ver día anteriorViernes 3 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Participa hijo de AMLO en Parlamento Juvenil del Senado/
A nterior
S iguiente
 
Participa hijo de AMLO en Parlamento Juvenil del Senado
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 15

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, participa en el Parlamento Juvenil que se lleva a cabo en la vieja sede del Senado, en el Centro Histórico, donde junto con otros estudiantes de la Universidad Intercontinental realiza prácticas sobre cómo elaborar leyes y debatirlas en el Congreso. El seminario comenzó el pasado miércoles y se clausura hoy. Va dirigido sobre todo a alumnos de derecho y ciencias políticas que tengan algún interés en el trabajo parlamentario, comentó Saúl Monreal, senador de Morena, organizador de ese ejercicio. En mesas colocadas en el patio central de la vieja casona de Xicoténcatl, Jesús Ernesto y sus compañeros trabajaron ayer en la presentación y dictamen de sus propias iniciativas. Se les veía “muy motivados”, comentó personal que imparte los cursos.

A nterior
S iguiente