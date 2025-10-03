A. Becerril y G. Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 15

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, participa en el Parlamento Juvenil que se lleva a cabo en la vieja sede del Senado, en el Centro Histórico, donde junto con otros estudiantes de la Universidad Intercontinental realiza prácticas sobre cómo elaborar leyes y debatirlas en el Congreso. El seminario comenzó el pasado miércoles y se clausura hoy. Va dirigido sobre todo a alumnos de derecho y ciencias políticas que tengan algún interés en el trabajo parlamentario, comentó Saúl Monreal, senador de Morena, organizador de ese ejercicio. En mesas colocadas en el patio central de la vieja casona de Xicoténcatl, Jesús Ernesto y sus compañeros trabajaron ayer en la presentación y dictamen de sus propias iniciativas. Se les veía “muy motivados”, comentó personal que imparte los cursos.