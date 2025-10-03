César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 15

Trabajadores administrativos y operadores de pipas del Agrupamiento de Transportes en Apoyo a Pemex para combatir el robo de combustible exigieron a las autoridades federales la reinstalación en sus puestos, luego de que la paraestatal despidió a casi mil 800 de ellos el 30 de septiembre pasado. La mayoría llevaba entre dos y siete años laborando con contratos eventuales que eran renovados cada tres o cinco meses.

Fueron contratados para sustituir y reforzar la distribución y abastecimiento de combustible en el país a partir de la decisión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con el huachicol (extracción ilegal de hidrocarburos).

“El plan fue que por medio de las pipas de Pemex se transportara el hidrocarburo a todo el país, de la terminal de abastecimiento a la de distribución. Así lo estuvimos haciendo durante casi siete años”, comentó Óscar Núñez Duarte.

Aviso imprevisto

Sin embargo, expresó, la semana pasada la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) “nos avisó de manera imprevista que se terminaba la relación laboral con la empresa. A todos los operadores que estaban desplegados en la República repartiendo combustible los bajaron de las pipas, los abandonaron; tuvieron que regresarse por su cuenta. Asimismo, todos los trabajadores administrativos, conocidos como gestores, que estaban en el Campo Militar número 1-A, los desalojaron. Fuimos despedidos de maneja injustificada; no le importó afectar a casi mil 800 familias”, lamentó.