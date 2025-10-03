Viernes 3 de octubre de 2025, p. 14
Los nuevos porcentajes de exclusión que entraron en vigor el miércoles para la segunda fase del plan piloto aplicable a trabajadores de plataformas digitales ocasionarán que sólo “una minoría” alcance el derecho pleno a la seguridad social, advirtió la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un acuerdo por el que se modificaron los factores de exclusión, los cuales son mayores a los previstos en las disposiciones difundidas en junio pasado.
Los porcentajes de exclusión representan los costos operativos que tienen los conductores y repartidores para realizar su labor, como el mantenimiento de sus vehículos o la gasolina. Este parámetro se toma en cuenta para calcular el ingreso neto mensual (INM) de los trabajadores por aplicación.
La UNTA reiteró que este criterio implica que un trabajador por aplicación digital deberá generar ingresos superiores al salario mínimo mensual de la Ciudad de México, equivalente a 8 mil 364 pesos, para poder tener acceso a los cinco seguros de la Ley del Seguro Social.
Es decir, quienes trabajan en automóvil deberán reportar ingresos de 18 mil 587 pesos mensuales; en motocicleta, de 13 mil 940, y quienes lo hacen a pie o en bicicleta tendrán que sumar al menos 9 mil 505 pesos para tener acceso a seguridad social.
Las cifras anteriores se basan en los nuevos factores, que señalan que se aplicará 55, 40 y 12 por ciento, respectivamente. El nuevo esquema está vigente desde el 1º de octubre hasta diciembre próximo.
“Este cambio aumenta significativamente las barreras para que las y los trabajadores puedan acceder a la seguridad social completa”, señaló la organización.
La UNTA explicó que de acuerdo con datos del IMSS, sólo uno de cada 10 (133 mil de más de 980 mil) logró superar el umbral de ingreso neto necesario para tener acceso al régimen completo de seguridad social. El resto, la gran mayoría, quedó limitado únicamente a la cobertura de riesgos de trabajo, indicó.
“Este resultado, que consideramos vergonzoso, demostró con cifras claras que los porcentajes de exclusión no son un mecanismo técnico neutral, sino una dinámica de exclusión impulsada por las empresas de plataformas, que restringe derechos en lugar de garantizarlos”, apuntó.
Ante este panorama, la UNTA exigió que se eliminen los factores de exclusión, y llamó a la STPS y al IMSS a revisar de inmediato los resultados de la prueba piloto “y a inclinarse por una amplia inclusión a la seguridad social y derechos laborales, sin condiciones ni exclusiones.