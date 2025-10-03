▲ Los porcentajes de exclusión representan los costos operativos que realizan los conductores y repartidores en su labor. Foto Jorge Ángel Pablo García

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 14

Los nuevos porcentajes de exclusión que entraron en vigor el miércoles para la segunda fase del plan piloto aplicable a trabajadores de plataformas digitales ocasionarán que sólo “una minoría” alcance el derecho pleno a la seguridad social, advirtió la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA).

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un acuerdo por el que se modificaron los factores de exclusión, los cuales son mayores a los previstos en las disposiciones difundidas en junio pasado.

Los porcentajes de exclusión representan los costos operativos que tienen los conductores y repartidores para realizar su labor, como el mantenimiento de sus vehículos o la gasolina. Este parámetro se toma en cuenta para calcular el ingreso neto mensual (INM) de los trabajadores por aplicación.

La UNTA reiteró que este criterio implica que un trabajador por aplicación digital deberá generar ingresos superiores al salario mínimo mensual de la Ciudad de México, equivalente a 8 mil 364 pesos, para poder tener acceso a los cinco seguros de la Ley del Seguro Social.

Es decir, quienes trabajan en automóvil deberán reportar ingresos de 18 mil 587 pesos mensuales; en motocicleta, de 13 mil 940, y quienes lo hacen a pie o en bicicleta tendrán que sumar al menos 9 mil 505 pesos para tener acceso a seguridad social.