Rinden homenaje al líder social Pedro Castillo Salgado
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 11

En memoria del líder social Pedro Castillo Salgado, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rindieron un homenaje para reivindicar la vida de quien fue estudiante de esta escuela e integrante del comité de lucha de la misma institución en 1968.

El pasado 30 de septiembre, Castillo Salgado falleció, y este 2 de octubre, alumnos y familiares colocaron flores y una fotografía del líder social en el águila que se encuentra en la explanada principal de esta facultad para recordar su militancia política en el movimiento estudiantil que fue reprimido hace 57 años.

Comentaron que estuvo en prisión durante dos años en Lecumberri, junto con otros luchadores sociales, como Valentín Campa y José Revueltas.

Al recordar su historia por los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, destacaron que luchó contra el porrismo universitario, lo que propició que fuera perseguido por la entonces Dirección Federal de Seguridad.

Asimismo, afirmaron que a 57 años de aquella masacre en Tlatelolco, en la actualidad persisten grupos de choque que intentan disolver a las organizaciones estudiantiles independientes.

