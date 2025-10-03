Georgina Saldierna, Andrea Becerril e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 11

Por primera vez en su historia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la represión del 2 de octubre de 1968.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que más de medio siglo después, el movimiento del 68 continúa sirviendo como referente moral y destacó que la lucha por el reconocimiento de los acontecimientos ocurridos en Tlatelolco ha tenido resultados tangibles.

Hija de Heberto Castillo, uno de los profesores que participaron en el movimiento del 68, rememoró que hace un año solicitó a la presidencia del Senado emitiera una disculpa al pueblo de México por el silencio cómplice con el que los integrantes del cuerpo legislativo de aquella época convalidaron la actuación del Estado mexicano, lo que se efectúo el 8 de octubre de 2024.