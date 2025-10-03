▲ En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, agentes de seguridad arremetieron con toletes y gases contra los participantes en la marcha por el 2 de octubre. Foto Afp

De los Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 11

Estudiantes, maestros e integrantes de diversos colectivos realizaron movilizaciones en al menos 13 estados para recordar la matanza estudiantil del 2 de octubre.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, alumnos de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek se enfrentaron con policías municipales cuando estaban por concluir su marcha. “Nosotros llegamos de manera pacífica, pero ellos nos negaron el paso y nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos”, señaló uno de los jóvenes.

La alcaldesa morenista Fabiola Ricci Diestel afirmó que los agentes actuaron “bajo protocolos de protección ciudadana”.

Por separado, maestros de educación indígena se manifestaron para pedir que no haya “ni perdón, ni olvido”.

En Toluca, estado de México, jóvenes encapuchados se enfrentaron con miembros de la policía municipal, quienes al mediodía les impidieron el paso hacia el primer cuadro de la ciudad, por órdenes del edil morenista Ricardo Moreno. El saldo de la reyerta fue de cinco estudiantes lesionados, a los cuales se atendió en el lugar, así como varios efectivos con heridas leves y rociados de pintura.