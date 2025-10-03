Viernes 3 de octubre de 2025, p. 11
Estudiantes, maestros e integrantes de diversos colectivos realizaron movilizaciones en al menos 13 estados para recordar la matanza estudiantil del 2 de octubre.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, alumnos de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek se enfrentaron con policías municipales cuando estaban por concluir su marcha. “Nosotros llegamos de manera pacífica, pero ellos nos negaron el paso y nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos”, señaló uno de los jóvenes.
La alcaldesa morenista Fabiola Ricci Diestel afirmó que los agentes actuaron “bajo protocolos de protección ciudadana”.
Por separado, maestros de educación indígena se manifestaron para pedir que no haya “ni perdón, ni olvido”.
En Toluca, estado de México, jóvenes encapuchados se enfrentaron con miembros de la policía municipal, quienes al mediodía les impidieron el paso hacia el primer cuadro de la ciudad, por órdenes del edil morenista Ricardo Moreno. El saldo de la reyerta fue de cinco estudiantes lesionados, a los cuales se atendió en el lugar, así como varios efectivos con heridas leves y rociados de pintura.
Más tarde, inconformes se congregaron afuera del edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México y quemaron una patrulla de la policía local, lo que generó una redada en la que fueron detenidas cinco personas.
Integrantes del denominado Enjambre Estudiantil Unificado, que mantienen tomado el inmueble, denunciaron la aprehensión arbitraria de cinco alumnos de la Facultad de Arquitectura.
En Cuernavaca, Morelos, a pesar de la lluvia, una docena mujeres y hombres se acostaron en el piso de la Plaza de Armas para representar a los estudiantes asesinados en 1968.
Además, se pronunciaron a favor de Palestina e hicieron pase de lista de los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014; algunos asistentes rompieron vidrios en el palacio municipal.
También hubo marchas en Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.