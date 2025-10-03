▲ Mientras los organizadores de la marcha realizaban un mitin pacífico cerca de Palacio Nacional, en la parte opuesta del Zócalo el llamado bloque negro lanzó bombas molotov contra policías. Foto Jair Cabrera Torres y Víctor Camacho

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 11

Un sujeto identificado como integrante del llamado bloque negro fue detenido por el delito de robo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de ingresar, junto con otros encapuchados, a hurtar en la joyería Bizarro, ubicada en el Centro Histórico, en el marco de la marcha por el 2 de octubre, informó el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, en conferencia de prensa al término de la manifestación.

Vázquez señaló que aproximadamente 350 personas pertenecientes al bloque negro participaron en los disturbios, portando palos, bombas molotov, pinzas para forzar cerraduras y otros objetos, con los cuales cometieron actos vandálicos y agredieron a elementos policiales.

Indicó que inicialmente se desplegaron 500 policías para resguardar la protesta. Sin embargo, debido a que el grupo de encapuchados se tornó violento, fue necesario incrementar el número de efectivos hasta llegar a mil 500.

Varios policías resultaron lesionados y algunos fueron trasladados a hospitales. El titular de la SSC realizó un recorrido por distintos nosocomios, entre ellos el Hospital Álvaro Obregón, en la colonia Roma.

Asimismo, informó que ya se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, para esclarecer los hechos violentos.

“Condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación realizada este jueves. No cabe duda de que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no”, expresó Vázquez.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, calificó los disturbios de “una gran provocación”, al considerar que el objetivo era hacer que la policía respondiera con violencia.