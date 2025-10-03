▲ La marcha por el 2 de octubre transitó de Tlatelolco al Zócalo. Por la noche, agentes de tránsito bloquearon el paso de los autobuses que transportaban a normalistas de Ayotzinapa; en tanto que miembros de colectivos prestaron auxilio a un policía herido en la Plaza de la Constitución. Foto Víctor Camacho y Jair Cabrera Torres

Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 10

Ante el incremento de acciones violentas contra el pueblo palestino por parte de Israel, la movilización por los 57 años de la represión estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco confluyó en una sola denuncia: ambos crímenes constituyen un genocidio, sostuvo el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

Ante miles de estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, Félix Hernández Gamundi, ex líder del movimiento estudiantil, aseveró que lo ocurrido en la plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 no fue “una matanza, ocurrió un genocidio y a las cosas hay que nombrarlas bien y por su nombre.

“De la misma manera, en Gaza no hay una guerra, lo que hay es un genocidio, una práctica de exterminio seguida paso a paso de la manera más cínica por un gobernante enloquecido de convicciones fascistas y represivas”, denunció.

En un mitin realizado frente a Palacio Nacional, recinto que estuvo resguardado por vallas metálicas antimotines, reiteró que las demandas de justicia y reparación siguen vigentes y apuntó que si se hubiera atendido oportunamente la represión estudiantil de 1968, se hubieran evitado “muchas desgracias y masacres” entre ellas el halconazo del 10 de junio de 1971, la guerra sucia (1965-1990), los ataques en contra el movimiento zapatista, y los crímenes de Acteal, Aguas Blancas y El Charco, donde se usó la fuerza del Estado contra comunidades indígenas.

Con la exigencia de “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, y “2 de octubre no se olvida”, integrantes del Comité 68 encabezaron una marcha que partió de las inmediaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el cual sufrió daños por parte de un grupo de encapuchados cuando la vanguardia de la marcha ya había avanzado.

Los líderes históricos del movimiento portaron una pancarta en la que se leía: “El silencio ante los genocidios es complicidad”.

A la movilización, convocada por el Comité 68 para realizarse de forma pacífica, se sumaron estudiantes de instituciones académicas como las Universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras; así como normalistas y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Tras poco más de una hora, la movilización llegó al Zócalo donde se llevó a cabo el mitin central. Ahí, Hernández Gamundi señaló que mientras en Naciones Unidas se han tomado acuerdos para poner un alto al fuego en Gaza, Estados Unidos vetó esta resolución.