De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 9

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la contratación plurianual de servicios de obra pública para construir tres hospitales generales regionales (HGR) en Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila, y Los Cabos, Baja California Sur.

Dichos proyectos, aprobados durante el consejo técnico del instituto, se diseñaron “para fortalecer la infraestructura hospitalaria en regiones estratégicas del país, mejorar la atención médica en el segundo nivel y responder al crecimiento sostenido de la derechohabiencia en cada entidad”, informó el organismo en un comunicado.

Indicó que durante la sesión ordinaria del consejo, el director de administración, Borsalino González Andrade, explicó que los tres hospitales atenderán en su conjunto a más de 2.7 millones de afiliados. Dijo que en el de Culiacán habrá 216 camas y beneficiará a aproximadamente 961 mil personas; el de Saltillo tendrá 260 y atenderá a cerca de 936 mil, mientras el de Los Cabos también dispondrá de 260 camas y se ocupará de más de 894 mil pacientes.