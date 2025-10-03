▲ El director del Infonavit, Octavio Romero, acudió ayer a la mañanera a explicar los avances del programa Viviendas para el Bienestar. Dijo que este mes se entregarán casas en nueve estados, además de Tabasco. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 9

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó ayer en Tabasco las primeras 80 casas del programa Viviendas para el Bienestar.

En la ceremonia, Octavio Romero, director del organismo, detalló que estos inmuebles, de 60 metros cuadrados, tienen un costo promedio de 600 mil pesos, muy por debajo del valor comercial, calculado en más de un millón de pesos.

Mensualmente repartirán 120 viviendas, hasta completar las 3 mil del fraccionamiento Pomoca, donde se firmó el primer contrato de obra de este gobierno, el cual se ubica a cinco minutos de la ciudad de Cárdenas.

Dijo que este mes también iniciarán la adjudicación de más casas en otros municipios tabasqueños, así como en Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

El gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que en lo que resta de su gobierno se construirán 90 mil.