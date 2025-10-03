Política
Ver día anteriorViernes 3 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Entrega Infonavit primeras 80 viviendas del Bienestar/
S iguiente
 
Entrega Infonavit primeras 80 viviendas del Bienestar

Son de 60 m2 y su costo es de $600 mil // Construirán 90 mil en Tabasco

Foto
▲ El director del Infonavit, Octavio Romero, acudió ayer a la mañanera a explicar los avances del programa Viviendas para el Bienestar. Dijo que este mes se entregarán casas en nueve estados, además de Tabasco.Foto Presidencia
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 9

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó ayer en Tabasco las primeras 80 casas del programa Viviendas para el Bienestar.

En la ceremonia, Octavio Romero, director del organismo, detalló que estos inmuebles, de 60 metros cuadrados, tienen un costo promedio de 600 mil pesos, muy por debajo del valor comercial, calculado en más de un millón de pesos.

Mensualmente repartirán 120 viviendas, hasta completar las 3 mil del fraccionamiento Pomoca, donde se firmó el primer contrato de obra de este gobierno, el cual se ubica a cinco minutos de la ciudad de Cárdenas.

Dijo que este mes también iniciarán la adjudicación de más casas en otros municipios tabasqueños, así como en Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

El gobernador de Tabasco, Javier May, dijo que en lo que resta de su gobierno se construirán 90 mil.

S iguiente