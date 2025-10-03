Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 8

Huixtla, Chis., La caravana migrante autodenominada Por la libertad siguió su camino en busca de llegar a la Ciudad de México o urbes como Monterrey, Nuevo León, donde haya más opciones laborales. Ayer arribó al municipio de Huixtla, Chiapas, a 45 kilómetros de la fronteriza Tapachula, de donde partió el miércoles.

Durante su escala en Huehuetán, donde pernoctaron la noche del miércoles, los extranjeros fueron atendidos por brigadas de organizaciones de la sociedad civil y de salud estatal que les brindaron asistencia médica, sicológica y orientación jurídica.

El haitiano Styvin Jean Baptiste contó que se sumó al contingente porque no vio respuesta a su petición de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y por falta de un empleo que le permitiera costear su estancia en el país.

“En Tapachula estábamos en una vida muy difícil; no hay trabajo, y cuando uno va a Migración lo dejan botado, no entregan papeles”, reprochó en el poco español que ha aprendido.

El joven, de 25 años de edad, considera que en el centro del país o el norte podría encontrar mejores oportunidades laborales en lo que continúa su proceso en busca de una estancia legal en México.