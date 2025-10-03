En Tapachula no hay trabajo, señalan extranjeros
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 8
Huixtla, Chis., La caravana migrante autodenominada Por la libertad siguió su camino en busca de llegar a la Ciudad de México o urbes como Monterrey, Nuevo León, donde haya más opciones laborales. Ayer arribó al municipio de Huixtla, Chiapas, a 45 kilómetros de la fronteriza Tapachula, de donde partió el miércoles.
Durante su escala en Huehuetán, donde pernoctaron la noche del miércoles, los extranjeros fueron atendidos por brigadas de organizaciones de la sociedad civil y de salud estatal que les brindaron asistencia médica, sicológica y orientación jurídica.
El haitiano Styvin Jean Baptiste contó que se sumó al contingente porque no vio respuesta a su petición de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y por falta de un empleo que le permitiera costear su estancia en el país.
“En Tapachula estábamos en una vida muy difícil; no hay trabajo, y cuando uno va a Migración lo dejan botado, no entregan papeles”, reprochó en el poco español que ha aprendido.
El joven, de 25 años de edad, considera que en el centro del país o el norte podría encontrar mejores oportunidades laborales en lo que continúa su proceso en busca de una estancia legal en México.
Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido las políticas contra los migrantes, con mayor seguridad en la frontera con México y deportaciones masivas, el caribeño dice que no pierde la esperanza de algún día alcanzar el sueño americano; mientras, analiza quedarse un tiempo en territorio mexicano y ahorrar.
“Vamos caminando, luchando para llegar a la Ciudad de México; allá es mejor. Hoy Donald Trump puede cerrar la frontera, pero mañana quién sabe”, expresó.
El haitiano viaja con un hermano y un primo; salieron de la isla porque allá las condiciones de vida empeoran cada vez más desde el terremoto de 2010 y tras el asesinato, en 2021, del entonces presidente Jovenel Moïse.
Decidieron emprender la marcha luego de denunciar condiciones precarias de estancia en Tapachula y falta de respuesta a sus trámites migratorios. Por ahora, la mayoría no busca llegar a Estados Unidos por el endurecimiento de las políticas de Trump.