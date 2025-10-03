Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 8

Frente a la nueva polémica que envuelve al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora por estar viendo el juego de futbol de la Champions League durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ante el pleno, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cautelosa sobre el tema en su conferencia: “ya no, ya no… Eso no me corresponde.”

–¿No afecta la imagen del partido?

–Ya no me voy a meter a eso.

Sobre las advertencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que procedería legalmente en su contra por sus afirmaciones en las que atribuye origen ilícito a las propiedades que el gobierno de Campeche ha expropiado a personas cercanas al líder priísta, entre ellas a su madre, Sheinbaum señaló que si se revisa puntualmente queda claro que ella expresó: “parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos”.