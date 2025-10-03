Unos 300 docentes exigen al rector un cronograma de acciones para reanudar labores
Viernes 3 de octubre de 2025, p. 7
Alrededor de 300 profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur llevaron a cabo una asamblea virtual que duró cerca de cinco horas, en la que acordaron que no regresarán a clases presenciales hasta que cuenten con mínimas condiciones de seguridad, por lo que hoy llevarán su pliego petitorio a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En dicho documento, del cual La Jornada tiene una copia, advierten que desde abril de este año ya habían demandado reforzar la vigilancia en el plantel, lo cual prácticamente fue ignorado por la directora Susana Lira.
Entre los 13 puntos del pliego petitorio destaca establecer medidas rigurosas para evitar la venta de drogas, impedir el consumo de bebidas alcohólicas dentro del plantel, aumentar el personal de vigilancia y que esté capacitado ante cualquier contingencia, instalar torniquetes y detectores de metales en el acceso para alumnos e impedir el ingreso de los estudiantes por el estacionamiento de docentes.
En el texto, dirigido al rector Leonardo Lomelí, señalan que el 4 de abril entregaron un documento en el que advertían sobre el clima de violencia que se manifestaba de diferentes formas y la urgencia de instalar más cámaras de videovigilancia en cada uno de los edificios y que funcionaran adecuadamente, pues sabían que varias no servían.
Aunque el punto de la revisión de mochilas generó debate, fue incluido en el pliego, sin embargo, varios opinaron que atenta contra los derechos de los estudiantes.
Ya habían advertido sobre el riesgo
Los docentes coincidieron en que no van a regresar a clases presenciales mientras no se cuente con un cronograma de obras y acciones para reforzar la seguridad, pues recordaron que en mayo de este año volvieron a exigir respuestas al documento que entregaron el 4 de abril para “eliminar la violencia e inseguridad”.
Al señalar que estas dos advertencias buscaban evitar una tragedia, al final no se pudo evitar, ya que el pasado 22 de septiembre, el alumno Jesús Israel fue asesinado, lo cual muestra que “la falta de respuesta es un silencio doloroso”.
También exigen aumentar los recursos humanos y materiales del servicio médico y del departamento de sicopedagogía, y que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino esté en comunicación con las autoridades del plantel para vigilar las redes sociales de los alumnos.
Por otro lado, alumnos de la Facultad de Derecho manifestaron que no permitirán la instalación de torniquetes como medida de seguridad tras el atentado ocurrido dentro del CCH Sur.
Lo anterior, luego de que un comunicado de la dirección de esta preparatoria mencionó que se había considerado la medida, aunque la misma autoridad señala que no es factible.
Se reúnen alumnos y autoridades de Medicina
En otro hecho relacionado con la seguridad, la Facultad de Medicina llevó a cabo una primera mesa de diálogo con sus alumnos, en la que acordaron la instalación de luminarias en el área de Pumabus y el pasillo de Odontología.
Además, hoy viernes llevarán a cabo la revisión de su protocolo en caso del uso de arma blanca o de fuego dentro de las instalaciones o ante un posible artefacto explosivo, por lo que se solicitó a toda la comunidad universitaria de Medicina participar en estas revisiones.
En tanto, la Facultad de Economía difundió entre sus estudiantes y docentes el protocolo que se debe seguir ante amenazas por redes sociales, en el que señala que de presentarse una situación de esta naturaleza, deben mantener la calma, no actuar de manera impulsiva y dar aviso de inmediato a la oficina jurídica del plantel, pero si una agresión es inminente, tienen que colocarse en un lugar seguro, comunicarse con las autoridades universitarias y llamar a números de emergencia.