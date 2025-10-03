Lilian Hernández Osorio

Viernes 3 de octubre de 2025

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 7

Alrededor de 300 profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur llevaron a cabo una asamblea virtual que duró cerca de cinco horas, en la que acordaron que no regresarán a clases presenciales hasta que cuenten con mínimas condiciones de seguridad, por lo que hoy llevarán su pliego petitorio a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En dicho documento, del cual La Jornada tiene una copia, advierten que desde abril de este año ya habían demandado reforzar la vigilancia en el plantel, lo cual prácticamente fue ignorado por la directora Susana Lira.

Entre los 13 puntos del pliego petitorio destaca establecer medidas rigurosas para evitar la venta de drogas, impedir el consumo de bebidas alcohólicas dentro del plantel, aumentar el personal de vigilancia y que esté capacitado ante cualquier contingencia, instalar torniquetes y detectores de metales en el acceso para alumnos e impedir el ingreso de los estudiantes por el estacionamiento de docentes.

En el texto, dirigido al rector Leonardo Lomelí, señalan que el 4 de abril entregaron un documento en el que advertían sobre el clima de violencia que se manifestaba de diferentes formas y la urgencia de instalar más cámaras de videovigilancia en cada uno de los edificios y que funcionaran adecuadamente, pues sabían que varias no servían.

Aunque el punto de la revisión de mochilas generó debate, fue incluido en el pliego, sin embargo, varios opinaron que atenta contra los derechos de los estudiantes.

Ya habían advertido sobre el riesgo

Los docentes coincidieron en que no van a regresar a clases presenciales mientras no se cuente con un cronograma de obras y acciones para reforzar la seguridad, pues recordaron que en mayo de este año volvieron a exigir respuestas al documento que entregaron el 4 de abril para “eliminar la violencia e inseguridad”.

Al señalar que estas dos advertencias buscaban evitar una tragedia, al final no se pudo evitar, ya que el pasado 22 de septiembre, el alumno Jesús Israel fue asesinado, lo cual muestra que “la falta de respuesta es un silencio doloroso”.