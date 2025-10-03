Fabiola Martínez

Viernes 3 de octubre de 2025, p. 5

La elección judicial de 2027 necesitará cambios y ajustes, sobre todo en lo relacionado con los comités de evaluación y el “abuso” de acordeones, pero no sería conveniente dar pasos hacia atrás, señaló Máximo Zaldívar, director para América Latina del IFES (International Foundation For Electoral Systems).

“Si ya el país dio un paso importante en esta materia, hay que seguir; sería peor echar para atrás una inversión, sobre todo en participación ciudadana. Es necesario revisar a detalle qué se puede mejorar”, comentó a este diario al término de la presentación de un bloque de informes de observadores extranjeros en esa elección inédita.

Indicó que si bien hubo “abuso” del aval de las autoridades electorales respecto al uso de acordeones, es difícil demostrar que dictaron el resultado de la contienda. No obstante, añadió, hay que regular o evitar su uso.

En principio explicó que después de la tarea de observación se puede concluir que hubo una “enorme eficiencia” del Instituto Nacional Electoral (INE) de implementar rápidamente la reforma judicial, adecuar la operatividad a un proceso diferente y motivar a la población a participar, aun cuando era una ciudadanía distante y apática al tema.

Difícil, una mayor participación ciudadana

“Todo encajó de manera perfecta para sacar adelante este proceso; claro, se hubiera podido tal vez lograr una mayor participación ciudadana, pero en México eso es difícil. Las consultas populares históricas, aún en el apogeo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se lograron los porcentajes que él esperaba”, indicó.

Mencionó que hubo diversos focos de atención, como el uso de los acordeones; en su opinión, el “espíritu” del acuerdo del INE, ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tenía por objetivo dar a la ciudadanía una herramienta para votar en esta elección compleja.